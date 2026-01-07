Rezultatele serii în Premier League. Manchester United, doar egal la Burnley în primul meci după demiterea lui Amorim. Înfrângere pentru Tottenham

Manchester United a remizat miercuri seara, în deplasare, scor 2-2, cu Burnley, în etapa a 21-a din Premier League, într-un meci disputat pe Turf Moor. Gazdele au deschis scorul rapid, în minutul 13, după autogolul lui Ayden Heaven, însă „diavolii” au întors rezultatul imediat după pauză, prin două goluri ale lui Benjamin Šeško (50, 60). Burnley a revenit la 2-2 în minutul 66, când Jaidon Anthony a restabilit egalitatea.

Partida a fost prima pentru United după demiterea lui Ruben Amorim, cu Darren Fletcher interimar pe bancă.

Pentru Manchester United, remiza prelungește seria fără victorie la trei egaluri consecutive în campionat, obținute însă și în fața unei echipe din subsolul clasamentului.

După acest rezultat, Manchester United este a șasea, cu 32 de puncte, iar Burnley rămâne pe locul 19, cu 13 puncte.

Toate rezultatele serii (Premier League)

Bournemouth – Tottenham 3-2

Brentford – Sunderland 3-0

Everton – Wolverhampton 1-1

Fulham – Chelsea 2-1

Crystal Palace – Aston Villa 0-0

Manchester City – Brighton 1-1

Burnley – Manchester United 2-2

Newcastle – Leeds 4-3

Mâine seară se joacă derby-ul Arsenal-Liverpool, de la ora 22:00.