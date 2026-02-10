Arne Slot, antrenorul Liverpool: Trebuie să fim aproape de perfecțiune pentru a prinde Champions League

„Trebuie să fim aproape de perfecțiune pentru că suntem în urmă la puncte. Trebuie să câștigăm multe meciuri, ceea ce până acum nu am reușit constant. Diferențele sunt foarte mici. Duminică, cu doar șapte minute înainte de final, eram la cinci puncte în urma lui City. Iar cinci minute mai târziu eram la 11 puncte în urmă”, a declarat Arne Slot, antrenorul Liverpool, marți, într-o conferință de presă premergătoare partidei din Premier League cu Sunderland. Meciul este programat miercuri seară, de la ora 22:15.

Slot a făcut referire la meciul pierdut duminică, în Premier League, cu Manchester City, pe teren propriu. Liverpool conducea cu 1-0, cu șapte minute înainte de final. Însă a pierdut cu 1-2, după două goluri marcate de „cetățeni” în minutele 84, respectiv 90+3.

Slot a vorbit despre impactul rezultatelor negative asupra moralului echipei.

„Nu e ușor, pentru că în ultimele 14-15 meciuri, chiar dacă am pierdut doar de două ori, am avut prea multe remize, iar un egal aici se simte ca o înfrângere. Jucătorii simt dezamăgirea, pentru că de multe ori jocul lor a fost suficient de bun pentru a câștiga, dar nu s-a întâmplat”, a spus Slot.

Întrebat despre ghinionul echipei, Slot a declarat: „Am avut parte de momente de neșansă, dar trebuie să ne concentrăm pe performanță și pe ce putem îmbunătăți. Am încercat multe schimbări defensive, dar mingea a intrat oricum”.

„Dacă nu jucăm în Champions League, cu siguranță nu a fost un sezon acceptabil”

Slot a recunoscut că acest sezon este cel mai dificil de când antrenează.

„Dacă nu jucăm în Champions League, cu siguranță nu a fost un sezon acceptabil. Este diferit de toate celelalte sezoane – nu sunt obișnuit să pierd sau să fac atât de multe egaluri. Fiecare joc pierdut e o provocare să readuci moralul echipei. Suntem conștienți de impactul enorm pe care l-ar avea lipsa calificării asupra modului în care funcționează clubul”, a mai spus antrenorul.

Totuși, el a menționat că performanțele echipei s-au îmbunătățit.

„Jucătorii pot evolua la intensitatea necesară la fiecare trei zile, iar performanțele noastre sunt mult mai bune decât la începutul sezonului”, a încheiat Slot.

Liverpool ocupă locul 6 în Premier League, cu 39 de puncte. Se află la patru puncte de locurile care oferă calificarea în cupele europene.