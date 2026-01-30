Din Champions League la U Cluj: Jug Stanojev a semnat cu Universitatea

Născut în 29 iulie 1999 la Novi Sad, Stanojev a făcut primii pași în fotbal în curtea celor de la Steaua Roșie Belgrad, de unde a fost împrumutat, în stagiunea 2019-2020, la divizionara secundă din capitală, Granicar.

Au urmat trei sezoane în prima ligă autohtonă, la TSC Backa Topola, între 2020 și 2023.

În stagiunea 2022-2023 a bifat minute în 18 confruntări, înainte de a face trecerea la Spartak Subotica, unde a jucat în 32 de meciuri în singurul an competițional petrecut la echipă.

Achiziționat de Kairat în luna mai a anului 2024 pentru a doua parte a sezonului defășurată pe sistemul „primăvară-toamnă”, fotbalistul sârb a evoluat în 14 meciuri din acea stagiune, adjudecată de echipa sa de la acea vreme în chiar ultima etapă. Stanojev și-a trecut astfel în palmares primul său trofeu, urmat la scurt timp de Supercupa Kazahstanului, câștigată în februarie 2025 în fața celor de la Aktobe (2-0), într-o partidă în care sârbul a fost integralist pe poziția de fundaș stânga.

În următorul an, în care Stanojev a bifat 22 de prezențe și a marcat de trei ori, Kairat și-a apărat titlul de campioană și, mai mult, a surprins pe toată lumea în vara lui 2025, când a trecut de patru tururi preliminare, pentru a se califica în premieră în faza principală a UEFA Champions League.

Potrivit unui comunicat al clubului clujean, în prima rundă de calificări, Stanojev a evoluat 106 minute în dubla cu Olimpija Ljubljana, câștigată cu 3-1 la general de către echipa sa, care a trecut și de KUPS (3-2, la general), de Slovan Bratislava (5-4, la general, după penalty-uri) și de Celtic Glasgow (3-2, la general, după penalty-uri).

Deși a lipsit în cadrul preliminariilor din cauza unor accidentări, fotbalistul care poate juca atât în extrema dreaptă, cât și în partea stângă, dar și în poziția de fundaș lateral, a evoluat în cinci partide din faza grupei, împotriva celor de la Sporting Lisabona (20 de minute), Real Madrid (25 de minute), FC Copenhaga (21 de minute), Olympiacos (8 minute) și Club Brugge (10 minute).

La nivel internațional, Stanojev are șapte apariții în tricoul țării sale, în cadrul selecționatelor U17 (un meci, un gol), U18 (un meci) și U19 (cinci meciuri, un gol).