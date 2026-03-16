Pep Guardiola, antrenorul Manchester City, înainte de returul cu Real Madrid din Liga Campionilor: Trebuie să facem un meci perfect

Tehnicianul spaniol a vorbit despre modul în care trebuie privite înfrângerile în sport, insistând că acestea nu trebuie tratate ca un eșec definitiv.

„Important este să nu crezi că este un eșec. În sport poți face lucrurile bine, poți încerca să te îmbunătățești și să revii în sezonul următor. Totul vine din muncă, dedicare și dragoste pentru sportul tău. Nu există echipă în lume care să câștige mereu”, a spus Pep Guardiola, în conferința premergătoare partidei programate marți seară, de la ora 22:00. În prima manșă, Real Madrid s-a impus, pe teren propriu, cu scorul de 3-0.

„Real Madrid a câștigat 15 trofee Champions League, dar a jucat peste 100 de meciuri. A pierdut mai mult decât a câștigat. Este asta un eșec?”, a afirmat antrenorul.

Guardiola a subliniat că elevii săi sunt conștienți de miza confruntării cu madrilenii.

„Nu sunt multe lucruri de spus. Este o finală pentru noi. Trebuie să facem un meci perfect pentru a întoarce rezultatul. Suntem toți destul de maturi să știm asta”, a declarat tehnicianul.

„Trebuie să marcăm goluri. Știm că putem crea ocazii, dar trebuie să fim foarte eficienți și să nu renunțăm niciodată. Din experiența mea, pot spune că suntem pregătiți, dar trebuie să fim foarte preciși”, a mai spus antrenorul.

Guardiola a vorbit și despre experiența acumulată în confruntările directe cu Real Madrid.

„Am jucat aproximativ 50 de meciuri contra lor și sunt foarte mulțumit de tot ce am trăit. Am făcut multe lucruri incredibile, iar experiența mea ca jucător și antrenor nu se va schimba”, a afirmat el.

Antrenorul lui City a insistat că, indiferent de context, echipa sa trebuie să lupte până la final.

„Este doar un meci de fotbal și orice se poate întâmpla. Trebuie să încercăm și să nu renunțăm niciodată”, a conchis tehnicianul.