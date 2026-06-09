José Mourinho revine oficial la Real Madrid, la 13 ani după plecare

Potrivit informațiilor comunicate de Sport Lisboa e Benfica, mutarea a fost confirmată în urma unui acord între cluburi, Real Madrid achitând aproximativ 15 milioane de euro pentru a-l aduce pe antrenorul portughez José Mourinho.

Revenirea lui Mourinho, care a mai condus echipa între 2010 și 2013, a devenit oficială după realegerea lui Florentino Pérez în funcția de președinte al clubului spaniol, în urma alegerilor desfășurate recent.

Tehnicianul în vârstă de 63 de ani îl înlocuiește pe Álvaro Arbeloa, al cărui mandat a fost încheiat oficial marți seară.

În paralel, Benfica a anunțat că banca tehnică va fi preluată de Marco Silva, fost antrenor la Fulham FC, acesta semnând un contract valabil pe două sezoane, cu opțiune de prelungire până în 2028/2029.

José Mourinho vine la Madrid după mai multe experiențe internaționale, inclusiv la Tottenham, AS Roma și Fenerbahçe, având în palmares un singur trofeu în ultimele nouă sezoane (UEFA Europa Conference League), câștigat cu AS Roma în 2022.