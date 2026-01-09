Manchester City semnează cu Antoine Semenyo. Cel mai scump transfer din istoria lui Bournemouth

Mutarea la Manchester City a atacantului reprezintă și cel mai scump transfer din istoria lui Bournemouth, clubul de pe coasta de sud a Angliei încetând colaborarea cu jucătorul după trei ani. Transferul a fost realizat pentru suma de aprximativ 72 milioane de euro, potrivit datelor Sky Sports.

Semenyo a fost urmărit de mai multe cluburi de top din Premier League, inclusiv Chelsea, Liverpool, Manchester United și Tottenham, însă City a câștigat cursa pentru semnătura sa.

Astfel, Semenyo vine să adauge forță ofensivei deja impresionante a lui Manchester City, alături de jucători precum Erling Haaland, Phil Foden, Rayan Cherki, Omar Marmoush și Jeremy Doku.

În prezent, Semenyo este al treilea în cursa pentru Gheata de Aur a Premier League, cu 10 goluri în actualul sezon, după noul său coleg Haaland, care are 20 de reușite în 21 de meciuri.

„Sunt extrem de mândru că m-am alăturat lui Manchester City. Am urmărit echipa de peste un deceniu, sub conducerea lui Pep Guardiola, și au fost dominanți în Premier League, câștigând și trofee în Champions League, FA Cup și League Cup. Au stabilit cele mai înalte standarde, au jucători de clasă mondială, facilități de top și unul dintre cei mai mari antrenori din istorie. Am mult loc de progres și acest club, la acest moment al carierei mele, este perfect pentru mine. Este un privilegiu să fiu aici. Etihad Stadium este noua mea casă și abia aștept să joc în fața fanilor și să le arăt ce pot face”, a declarat atacantul, potrivit unui comunicat al clubului englez.

Cariera lui Semenyo până la sosirea la Manchester City

Semenyo a început la South Gloucestershire and Stroud College, atrăgând atenția celor de la Bristol City, pentru care a debutat în sezonul 2017/18.

În 2018/19 a fost împrumutat la Newport County, marcând 6 goluri în 32 de meciuri.

Revenit la Bristol City, s-a impus ca unul dintre cei mai periculoși atacanți din Championship, 21 de goluri în 125 de apariții, contribuind și cu multe pase de gol.

În ianuarie 2023, a semnat cu Bournemouth, adaptându-se rapid la Premier League. A marcat primul gol în 4-1 contra lui Leeds și a devenit un element cheie al echipei.

În sezonul 2023/24 a înregistrat 8 goluri și 2 pase decisive, inclusiv un hat-trick memorabil în victoria 4-3 cu Luton Town, premiată cu Oracle Most Improbable Comeback.

În sezonul trecut, a jucat 44 de meciuri pentru club și națională, marcând 14 goluri și ajutând Bournemouth să încheie pe locul 9 în Premier League, cea mai bună clasare din istoria clubului, cu 56 de puncte.

În total, Semenyo a acumulat 28 de goluri și 10 pase decisive în 97 de meciuri de Premier League pentru Bournemouth.

Semenyo ar putea debuta pentru Manchester City pe 10 ianuarie, în FA Cup contra echipei Exeter City, urmând ca pe 13 ianuarie să joace în prima manșă a semifinalelor EFL Cup cu Newcastle și apoi pe 17 ianuarie în Premier League contra rivalilor Manchester United.