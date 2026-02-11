Thomas Frank, antrenorul lui Radu Drăgușin la Tottenham, demis după mai puțin de opt luni

„Clubul a luat decizia de a face o schimbare la nivelul poziției de antrenor principal al echipei masculine, iar Thomas Frank va părăsi astăzi clubul”, se arată în comunicatul publicat miercuri de Tottenham.

Conducerea londoneză precizează că tehnicianul danez, numit în iunie 2025, a beneficiat de susținerea necesară pentru a construi un proiect pe termen lung. Însă, rezultatele și evoluțiile echipei au determinat Consiliul Director să concluzioneze că „o schimbare în acest moment al sezonului este necesară”.

„Pe durata mandatului său, Thomas a dat dovadă de un angajament neclintit, oferind totul pentru a duce clubul înainte. Îi mulțumim pentru contribuția sa și îi dorim mult succes în viitor”, mai transmite clubul.

Decizia vine după înfrângerea suferită marți, pe teren propriu, scor 1-2 cu Newcastle, meci la finalul căruia fanii l-au huiduit și au cerut demiterea sa.

Tottenham ocupă locul 16 în Premier League, la cinci puncte de zona retrogradării, și are doar două victorii în ultimele 17 partide de campionat.

Thomas Frank, 52 de ani, a câștigat 13 dintre cele 38 de meciuri pe banca lui Spurs. A înregistrat astfel cel mai slab procentaj de victorii în Premier League din istoria clubului în competiție (26,9%).

Demiterea sa înseamnă că Tottenham va căuta al șaselea antrenor permanent din ultimii șapte ani, de la plecarea lui Mauricio Pochettino în 2019.

În pofida rezultatelor din competițiile interne, clubul continuă parcursul în fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor. Tottenham a încheiat pe locul 4 prima fază a Ligii Campionilor, avansând direct în optimi.