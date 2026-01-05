Manchester United anunță despărțirea de antrenorul Ruben Amorim

Tehnicianul portughez, în vârstă de 40 de ani, îl succedase pe Erik ten Hag la cârma echipei Manchester United. Însă, conducerea clubului a decis că este „momentul potrivit pentru o schimbare”, în contextul în care echipa se află pe locul 6 în Premier League.

Potrivit comunicatului clubului, decizia are scopul de a oferi echipei „cea mai bună șansă de a obține cea mai bună clasare posibilă” la finalul sezonului.

8 victorii în 20 de meciuri pentru Manchester United, în actualul sezon

În actuala stagiune, Manchester United a câștigat 8 meciuri și a remizat de 7 ori în primele 20 de etape din campionat. Totodată, a fost eliminată din Cupa Ligii de Grimsby Town, formație din League Two.

Sezonul trecut, primul al lui Amorim pe Old Trafford, „diavolii roșii” au încheiat pe locul 15 și au pierdut finala UEFA Europa League contra lui Tottenham, eșec care a lăsat clubul fără participare în cupele europene în sezonul 2025/2026.

Darren Fletcher va asigura interimatul și va conduce echipa la meciul cu Burnley de miercuri, se mai arată în comunicat.