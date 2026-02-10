Prima pagină » Sport » Încă o victorie până la foarfecă. Fanul viral al lui Manchester United care nu s-a tuns de 493 de zile așteaptă meciul cu West Ham

Suporterul lui Manchester United Frank Ilett, devenit viral online cu „The United Strand”, este la o singură victorie distanță de a-și încheia provocarea începută în 2024: să nu se tundă până când echipa nu câștigă cinci meciuri la rând.
Iulian Moşneagu
10 feb. 2026, 11:55, Sport

Ilett a anunțat în octombrie 2024 că nu se va tunde până la o serie de cinci victorii consecutive.

Frizura lui a devenit rapid o glumă recurentă în rândul fanilor de fotbal, ca un fel de „barometru” al inconstanței lui United.

„A început ca o glumă”, a declarat Illett pentru Sky Sports. „Mi s-a părut o idee amuzantă, să aduc puțin umor într-o perioadă dureroasă pentru fanii lui Manchester United”.

Din păcate pentru Ilett, nu toată lumea a găsit situația amuzantă. El a fost, de fapt, agresat de un alt suporter în timp ce asista la victoria lui United cu 2-1 împotriva lui Chelsea, pe Old Trafford, în septembrie 2025.

„Intenția mea nu a fost niciodată să scot în evidență defectele lui Man United, ci să răspândesc pozitivitate și umor”, a insistat Ilett.

Când a început provocarea

Provocarea „The United Strand” a început oficial pe 5 octombrie 2024.

Asta înseamnă că provocarea lui Ilett a acoperit, până acum, mandatele a trei manageri diferiți la Manchester United, Erik ten Hag, Ruben Amorim și Michael Carrick.

La data de 10 februarie 2026 provocarea a ajuns la 493 de zile, adică un an, patru luni și opt zile.

Frank Ilett este la o singură victorie distanță de a-și încheia provocarea și de a se tunde.

Succesul de sâmbătă, 2-0 cu Tottenham, a fost al patrulea la rând pentru Manchester United sub comanda lui Michael Carrick, după victoriile cu Manchester City, Arsenal și Fulham.

Dacă United câștigă și cu West Ham, echipă implicată în lupta pentru evitarea retrogradării, „diavolii roșii” ajung la cinci victorii consecutive, iar Ilett se poate tunde.

După încheierea provocării, Ilett spune că intenționează să își doneze părul.

Manchester United o întâlnește astăzi pe West Ham, la Londra, într-un meci programat la ora 22:15.

