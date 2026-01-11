Prima pagină » Sport » Manchester United, învinsă de Brighton și eliminată din FA Cup

Manchester United a fost eliminată din FA Cup după ce a pierdut cu 2–1 în fața lui Brighton, duminică, pe Old Trafford.
Iulian Moşneagu
11 ian. 2026, 22:26, Sport

Brajan Gruda a deschis scorul pentru Brighton în minutul 12.

Danny Welbeck, fost jucător al lui United, a majorat avantajul oaspeților în minutul 64.

Benjamin Sesko a redus din diferență în minutul 85, dar golul a venit prea târziu pentru a schimba soarta partidei.

Tânărul Shea Lacey a fost eliminat în minutul 89 după ce a primit al doilea cartonaș galben.

Fanii lui United au huiduit echipa la finalul meciului, nemulțumiți de un nou rezultat slab într-un sezon dificil.

Darren Fletcher, care conduce temporar echipa după demiterea lui Ruben Amorim, nu a reușit să oprească seria negativă. Clubul caută un antrenor interimar până la finalul sezonului.

Printre numele vehiculate pentru acest rol se află Ole Gunnar Solskjaer și Michael Carrick.

Manchester United este pe locul șapte în Premier League și are o singură victorie în ultimele șapte partide.

În etapa următoare, United va juca acasă cu Manchester City, iar pe 25 ianuarie se va deplasa pe terenul liderului Arsenal.

