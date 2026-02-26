Prima pagină » Sport » Marc Márquez vizează să egaleze recordul lui Giacomo Agostini la numărul de titluri în MotoGP

Pilotul spaniol de MotoGP, Marc Márquez, campionul mondial en-titre, s-a arătat optimist înaintea primului Mare Premiu al sezonului 2026, programat în acest weekend, în Thailanda, spunând că obiectivul este un nou titlu, prin care l-ar egala pe Giacomo Agostini, cu 8 titluri la clasa regină.
Foto: Gigi Soldano/PsnewZ via ZUMA Press
Petre Apostol
26 feb. 2026, 19:31, Sport

„Fiecare an este dificil și solicitant. Anul acesta competiția va fi mai dură ca niciodată. Este imposibil să fii cel mai rapid în fiecare weekend și la fiecare sesiune. Dar, obiectivul meu este să găsesc consistență bună pe diferite circuite. Scopul, când porți echipamentul roșu al Ducati, este să lupți pentru titlu”, a declarat Marc Márquez, joi, în cadrul unei conferințe de presă premergătoare etapei de la Buriram.

Pilotul spaniol a încheiat pe locul trei testele din Thailanda, deși se află în revenire după o iarnă marcată de accidentări.

„Mă simt deja mai bine. Vreau să văd ce pot face pe durata unui weekend de cursă. Testele sunt mereu mai solicitante decât un Grand Prix, cer ore întregi de concentrare continuă”, a declarat Márquez.

Spaniolul, care a suferit un accident grav în timpul Marelui Premiu al Indoneziei și o operație suplimentară la umărul drept, a precizat că revenirea sa a fost atent pregătită.

„Accidentare mea din Indonezia părea ușoară la început, dar s-a dovedit complicată. Este vorba despre umărul drept, care m-a supărat și în trecut. Sper ca situația să se amelioreze în cursele următoare”, a spus el.

Márquez a subliniat și progresul tehnic al echipei Ducati.

„Am făcut pași importanți, mai ales în ultima zi de teste din Thailanda. Mă simt tot mai bine și începem să mergem în direcția pe care o vreau, deși procesul de recuperare face mai dificil să fiu mereu precis”, a completat pilotul spaniol.

Cursa sprint din cadrul etapei din Thailanda este programată sâmbătă, de la ora 10:00. Grand Prix-ul este programat duminică, tot de la ora 10:00.

