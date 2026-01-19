Prima pagină » Sport » Ducati, echipa campioană în MotoGP, își prezintă noul design, la 100 de ani de la înființarea mărcii

Ducati, echipa campioană în MotoGP, își prezintă noul design, la 100 de ani de la înființarea mărcii

Ducati Lenovo Team a dezvăluit luni noua grafică a motocicletelor Desmosedici GP, cu ocazia prezentării oficiale a echipei pentru sezonul MotoGP 2026, an în care constructorul italian sărbătorește 100 de ani de la fondare.
sursă foto: Ducati Lenovo Team
Petre Apostol
19 ian. 2026, 15:31, Sport

Evenimentul a avut loc la Madonna di Campiglio, pentru al patrulea an consecutiv. Noile culori, denumite Rosso Centenario, includ un roșu mat închis și o dublă dungă albă, inspirate de la primele motociclete Ducati, precum Ducati 60 (1949) și Gran Sport „Marianna” (1955).

Ducati vine după un sezon 2025 de excepție, în care a câștigat pentru a treia oară în istorie „tripla coroană” (titlul la piloți, constructori și echipe). A obținut 13 victorii, ajungând la un total de 99 de succese în MotoGP, și a cucerit al șaselea titlu consecutiv la constructori. Marc Marquez, învingător la piloți, a stabilit și recordul absolut de puncte obținute într-un sezon, cu 545.

Campionul en-titre Marc Marquez și Francesco Bagnaia rămân piloții Ducati și în 2026

Echipa îi aliniază în 2026 pe Marc Marquez, de șapte ori campion MotoGP, și pe Francesco Bagnaia, dublu campion mondial, care caută revanșa după un sezon dificil.

„2025 a fost un moment-cheie în viața și cariera mea. A fost o provocare împotriva tuturor pronosticurilor. 2026 reprezintă o provocare suplimentară. Reafirmarea va fi și mai dificilă, dar Desmosedici GP este cel mai competitiv și fiabil pachet”, a declarat Marc Marquez, se arată în comunicatul echipei.

Spaniolul a adăugat că primele senzații pe motocicletă au fost „mai mult decât pozitive”, testele din Malaezia urmând să fie primul test real al sezonului.

La rândul său, Francesco Bagnaia a subliniat importanța noului început.

„Las în urmă un an dificil, dar care m-a învățat foarte mult. Sezonul 2026 are o semnificație specială, în anul centenarului Ducati, cu o grafică impresionantă. Sunt nerăbdător să revin pe pistă și să fim din nou protagoniști”, a spus dublul campion mondial.

„Patru titluri consecutive la piloți și șase la constructori sunt rezultatul unui parcurs clar. Ducati Lenovo Team reprezintă sinteza metodei Ducati: competență tehnică, organizare solidă și ambiție constantă”, a completat și CEO-ul Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali.

Primul test oficial MotoGP al sezonului 2026 va avea loc la Sepang (Malaezia), între 3 și 5 februarie. Prima etapă a noului sezon este programată în Thailanda, între 27 februarie și 1 martie.

