Ducati, echipa campioană în MotoGP, își prezintă noul design, la 100 de ani de la înființarea mărcii

Evenimentul a avut loc la Madonna di Campiglio, pentru al patrulea an consecutiv. Noile culori, denumite Rosso Centenario, includ un roșu mat închis și o dublă dungă albă, inspirate de la primele motociclete Ducati, precum Ducati 60 (1949) și Gran Sport „Marianna” (1955).
Ducati vine după un sezon 2025 de excepție, în care a câștigat pentru a treia oară în istorie „tripla coroană” (titlul la piloți, constructori și echipe). A obținut 13 victorii, ajungând la un total de 99 de succese în MotoGP, și a cucerit al șaselea titlu consecutiv la constructori. Marc Marquez, învingător la piloți, a stabilit și recordul absolut de puncte obținute într-un sezon, cu 545.
Echipa îi aliniază în 2026 pe Marc Marquez, de șapte ori campion MotoGP, și pe Francesco Bagnaia, dublu campion mondial, care caută revanșa după un sezon dificil.
„2025 a fost un moment-cheie în viața și cariera mea. A fost o provocare împotriva tuturor pronosticurilor. 2026 reprezintă o provocare suplimentară. Reafirmarea va fi și mai dificilă, dar Desmosedici GP este cel mai competitiv și fiabil pachet”, a declarat Marc Marquez, se arată în comunicatul echipei.
Spaniolul a adăugat că primele senzații pe motocicletă au fost „mai mult decât pozitive”, testele din Malaezia urmând să fie primul test real al sezonului.
La rândul său, Francesco Bagnaia a subliniat importanța noului început.
„Las în urmă un an dificil, dar care m-a învățat foarte mult. Sezonul 2026 are o semnificație specială, în anul centenarului Ducati, cu o grafică impresionantă. Sunt nerăbdător să revin pe pistă și să fim din nou protagoniști”, a spus dublul campion mondial.
„Patru titluri consecutive la piloți și șase la constructori sunt rezultatul unui parcurs clar. Ducati Lenovo Team reprezintă sinteza metodei Ducati: competență tehnică, organizare solidă și ambiție constantă”, a completat și CEO-ul Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali.
Primul test oficial MotoGP al sezonului 2026 va avea loc la Sepang (Malaezia), între 3 și 5 februarie. Prima etapă a noului sezon este programată în Thailanda, între 27 februarie și 1 martie.