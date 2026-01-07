Michael Carrick și Ole Gunnar Solskjaer, favoriți pentru postul de antrenor interimar la Manchester United

Cei doi foști jucători ai clubului urmează să aibă discuții cu conducerea, ambii având experiență anterioară pe banca tehnică a lui United.

Carrick a condus echipa pentru scurt timp ca interimar, iar Solskjaer a fost antrenorul lui Manchester United între 2018 și 2021.

Ruud van Nistelrooy, fostul atacant al lui United, este de asemenea luat în considerare.

Darren Fletcher, actualul antrenor al echipei U18, asigură în acest moment conducerea tehnică a echipei de la Old Trafford.

Conform BBC, este luată în calcul și varianta unui interimat asigurat de mai multe persoane sau ca Fletcher să rămână la conducerea echipei până la finalul sezonului, în funcție de rezultate.

Manchester United l-a demis luni pe Ruben Amorim, după 14 luni la conducerea echipei. Clubul intenționează să numească un antrenor permanent în vara acestui an.

Pentru postul pe termen lung sunt luați în calcul și Oliver Glasner, actualul antrenor al lui Crystal Palace, precum și Roberto De Zerbi, în prezent la Marseille.