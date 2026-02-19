Antrenorul Arne Slot susține că Liverpool merita să obțină mai multe puncte în acest sezon

„Echipele pe care le-am întâlnit anterior nu au fost la fel de spectaculoase ca cele pe care le-am întâlnit recent. În multe dintre meciurile pe care le-am pierdut sau remizat, nu am meritat acest lucru. De multe ori am creat mai mult decât suficiente ocazii”, a declarat Arne Slot, în conferința de joi, premergătoare meciului cu Nottingham Forest, din Premier League.

Slot a oferit exemplul partidei recente cu Brighton, subliniind eficiența ofensivă.

„Se poate discuta dacă ne-am creat foarte multe ocazii, dar am marcat trei goluri. Lucrurile au revenit oarecum la normal”, a spus antrenorul.

Declarațiile vin pe fondul frustrării crescânde legate de punctele pierdute, în ciuda dominării posesiei și a numărului mare de șuturi în mai multe meciuri.

Liverpool ocupă în prezent locul șase în clasamentul din Premier League, la trei puncte de poziția a patra, deținută de Manchester United.

„Cormoranii” au câștigat doar două dintre ultimele opt partide de campionat, iar în cele 26 de etape disputate au înscris 41 de goluri, fiind însă penalizați de goluri primite pe final și înfrângeri la limită.

Frimpong rămâne indisponibil

Înaintea deplasării de pe City Ground, Slot a confirmat că Jeremie Frimpong este în continuare accidentat, după aproximativ o lună de absență.

„Sperăm să fie implicat în cadrul echipei începând de săptămâna viitoare”, a spus Slot.

Problemele nu se opresc aici pentru Liverpool. Wataru Endo va lipsi o perioadă lungă. De asemenea, indisponibili sunt și Conor Bradley și Giovanni Leoni.

Alexander Isak a reluat antrenamentele, dar nu este aproape de o revenire iminentă. Slot a precizat că atacantul ar putea reintra în circuit în jurul pauzei internaționale din martie.

În absența lui Frimpong și Bradley, Slot ia în calcul variante pentru postul de fundaș dreapta.

Curtis Jones ar putea fi din nou folosit în acestă poziție, după evoluția apreciată din meciul de Cupă cu Brighton. O altă opțiune este Joe Gomez, care s-a antrenat normal și este pregătit pentru titularizare.

Tehnicianul a evidențiat și versatilitatea lotului, menționând că Dominik Szoboszlai și Ryan Gravenberch au evoluat pe posturi diferite în acest sezon, adaptându-se la nevoile echipei.