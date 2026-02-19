Ferrari testează o aripă spate inovatoare, în contextul noului regulament din Formula 1 pentru 2026

Sezonul 2026 de Formula 1 aduce noutăți importante. Noua regulă Active Aero permite ca aripa spate să se deschidă pe liniile drepte, asemănător sistemului DRS, pentru a reduce rezistența la viteză mare.

În timpul testelor de joi, pe monopostul Ferrari, condus de multiplul campion mondial Lewis Hamilton, s-a observat că partea superioară a aripii spate părea să se „răsucească”, potrivit imaginilor prezentate de Formula 1.

Acest sistem funcționează atunci când intră în modul „Straight”. Respectivul design inversat ajută la reducerea rezistenței aerodinamice și crește viteza pe linia dreaptă. Este, de asemenea, important în tranziția între viraje și linii drepte.

Totodată, Ferrari a anunțat că, în sesiunile de teste din această săptămână de la Bahrain, experimentează și un sistem nou de evacuare. Conform echipei, acesta ajută la apăsarea pe spate și la stabilitatea mașinii.

Regulile din 2026 reduc forța aerodinamică. Motiv pentru care echipele caută metode să recupereze din performanța pierdută.

O mică problemă tehnică legată de aceste experimente a întârziat temporar programul lui Lewis Hamilton.

Această inovație ridică întrebarea dacă și alte echipe vor urma exemplul Ferrari pentru a optimiza performanța în condițiile noilor reglementări aerodinamice.