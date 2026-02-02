George Russell: Mercedes are o mașină pregătită să câștige titlul mondial în Formula 1

„Mă simt pregătit să lupt pentru un titlu mondial și, indiferent dacă suntem sau nu considerați favoriți, abordarea mea nu se schimbă deloc. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le învățăm foarte repede, dar simt că pot profita de acest lucru și am încredere în mine și în echipă”, a declarat Russell, la lansarea digitală a echipei Mercedes, potrivit AFP.

Sub conducerea lui Toto Wolff, Mercedes a dominat Formula 1 timp de aproape un deceniu, cucerind opt titluri consecutive la constructori și șapte titluri mondiale la piloți între 2014 și 2021. De la sosirea lui Russell în 2022, echipa germană a întâmpinat însă dificultăți în a ține pasul cu Red Bull și McLaren.

Schimbarea majoră a regulamentului tehnic pentru noul sezon a resetat ierarhiile, iar Mercedes a atras atenția la primul test oficial desfășurat săptămâna trecută la Barcelona, unde a impresionat atât prin viteză, cât și prin fiabilitate.

Principalul rival rămâne Max Verstappen, cvadruplu campion mondial, care va conduce ofensiva Red Bull în încercarea de a-și recâștiga titlul pierdut sezonul trecut în fața lui Lando Norris. Relația tensionată dintre Russell și Verstappen ar putea căpăta o nouă dimensiune într-o eventuală luptă directă pentru titlu.

Întrebat despre un posibil duel cu Max Verstappen, Russell a fost direct: „Mi-ar plăcea să se ajungă acolo. Vreau să merg cap la cap cu Max. Știm cât de bun este și sunt convins că va fi din nou în lupta pentru titlu. Dacă vrei să câștigi un campionat, vrei să o faci luptând corect pe pistă”.

Russell anticipează o competiție extrem de strânsă în 2026

„Scenariul ideal este să avem mai multe echipe implicate în lupta pentru titlu și, în acest moment, pare că Red Bull, McLaren, Ferrari și noi suntem foarte apropiați”, a mai spus Russell.

La rândul său, Toto Wolff rămâne prudent, în ciuda semnalelor încurajatoare.

„George este unul dintre cei mai buni piloți. Dar, până la urmă, câștigă cel mai bun pilot cu cea mai bună mașină, iar noi nu am demonstrat încă faptul că avem un pachet suficient de bun”, a spus șeful Mercedes.

Până la startul sezonului, programat pe 8 martie, în Australia, echipele vor mai avea la dispoziție două sesiuni de teste a câte trei zile, în Bahrain, care ar putea clarifica ierarhiile înainte de prima cursă a anului.