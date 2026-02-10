Prima pagină » Sport » CIO îi permite lui Heraskevych să poarte o banderolă neagră, dar interzice purtarea unei căști comemorative

CIO îi permite lui Heraskevych să poarte o banderolă neagră, dar interzice purtarea unei căști comemorative

Sportivul ucrainean de skeleton Vladyslav Heraskevych va putea purta o banderolă neagră în competiție la Jocurile de la Milano-Cortina, a anunțat marți Comitetul Internațional Olimpic. În schimb, nu va avea voie să folosească casca pe care voia să o poarte în memoria unor sportivi ucraineni uciși în războiul cu Rusia.
Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
10 feb. 2026, 14:47, Sport

Comitetul Internațional Olimpic a descris decizia drept un compromis, conform AP.

„Cred că ceea ce am încercat să facem este să răspundem dorințelor lui cu compasiune și înțelegere”, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Comitetului Internațional Olimpic, Mark Adams.

„El s-a exprimat pe rețelele sociale și la antrenamente și, după cum știți, nu îl vom opri să se exprime în conferințe de presă, când iese din competiție în zona mixtă și în alte locuri. Considerăm că acesta este un compromis bun în situația dată”, a adăugat purtătorul de cuvânt al CIO.

Heraskevych a spus, luni seara, că CIO i-a transmis că nu poate purta casca pe care apar chipurile unor sportivi ucraineni uciși din 2022, deoarece oficialii olimpici au decis că încalcă regula care interzice declarațiile politice.

Nu este clar, deocamdată, dacă sportivul va purta banderola. Comitetul Internațional Olimpic a precizat că, în trecut, a interzis banderolele, dar face o excepție în acest caz.

CIO a mai subliniat că decizia nu se aplică tuturor sportivilor, iar dacă Heraskevych va purta banderola, aceasta nu poate avea niciun text, a spus Adams.

„Nu vrem ca toată lumea să poarte o banderolă neagră la fiecare competiție”, a declarat Adams. „Dar, acolo unde există o justificare bună, cazul va fi analizat corespunzător”.

