Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a apărat dreptul unui sportiv de a purta o cască pe care apar sportivi uciși în războiul cu Rusia, după ce concurentul la skeleton Vladyslav Heraskevych a spus că CIO i-a interzis-o la Jocurile Olimpice de iarnă.
Un sportiv ucrainean spune că CIO i-a interzis casca personalizată cu portrete ale atleților uciși în război. Reacția lui Zelenski
Iulian Moşneagu
10 feb. 2026, 08:01

Heraskevych a purtat casca la un antrenament în Cortina și voia să o folosească la Jocurile din Italia, pentru a menține presiunea internațională asupra Rusiei, relatează AFP.

Sportivul, în vârstă de 27 de ani, a scris luni pe rețelele sociale că i-a fost interzisă casca personalizată de către Comitetul Internațional Olimpic.

Decizia „îmi frânge pur și simplu inima”, a spus Heraskevych.

El a anunțat că va depune o cerere oficială la CIO și solicita permisiunea de a folosi casca.

Pe 24 februarie se împlinesc patru ani de la declanșarea de către Vladimir Putin a celui mai sângeros conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial, la scurt timp după Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing din 2022.

„Îi mulțumesc portdrapelului echipei noastre naționale la Jocurile Olimpice de iarnă, Vladyslav Heraskevych, pentru că a reamintit lumii prețul luptei noastre”, a scris Zelenski pe X.

„Acest adevăr nu poate fi incomod, inadecvat sau numit «demonstrație politică la un eveniment sportiv». Este o reamintire pentru întreaga lume a ceea ce este Rusia modernă”, a adăugat președintele ucrainean.

Ministrul ucrainean al Sportului, Matviy Bidnyi, a declarat luna aceasta pentru AFP că Rusia a ucis „peste 650 de sportivi și antrenori”, potrivit celor mai recente date.

