S-au stabilit meciurile din playoff-ul Champions League. Inter va întâlni pe Bodo/Glimt

Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu, a evitat duelul în playoff cu formația condusă de José Mourinho, Benfica. Inter va întâlni formația norvegiană Bodo/Glimt.
Prima manșă este programată în 17–18 februarie, iar returul în 24–25 februarie.
Câștigătoarele dublelor manșe se vor califica în optimile de finală ale competiției.
Meciurile din playoff-ul Ligii Campionilor:
Borussia Dortmund – Atalanta
Olympiakos – Bayer Leverkusen
Galatasaray – Juventus
Club Brugge – Atletico Madrid
AS Monaco – PSG
Qarabag – Newcastle
Benfica – Real Madrid
Bodo/Glimt – Inter
Meciurile tur se vor disputa pe terenul primelor echipe menționate.