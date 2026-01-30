Prima pagină » Sport » S-au stabilit meciurile din playoff-ul Champions League. Inter va întâlni pe Bodo/Glimt

Meciurile din playoff-ul Champions League s-au stabilit vineri, după tragerea la sorți efectuată la sediul UEFA, de la Nyon (Elveția). Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu, va întâlni formația norvegiană Bodo/Glimt.
30 ian. 2026

Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu, a evitat duelul în playoff cu formația condusă de José Mourinho, Benfica. Inter va întâlni formația norvegiană Bodo/Glimt.

Prima manșă este programată în 17–18 februarie, iar returul în 24–25 februarie.

Câștigătoarele dublelor manșe se vor califica în optimile de finală ale competiției.

Meciurile din playoff-ul Ligii Campionilor:

Borussia Dortmund – Atalanta

Olympiakos – Bayer Leverkusen

Galatasaray – Juventus

Club Brugge – Atletico Madrid

AS Monaco – PSG

Qarabag – Newcastle

Benfica – Real Madrid

Bodo/Glimt – Inter

Meciurile tur se vor disputa pe terenul primelor echipe menționate.

