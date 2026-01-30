S-au stabilit meciurile din playoff-ul Champions League. Inter va întâlni pe Bodo/Glimt

Meciurile din playoff-ul Champions League s-au stabilit vineri, după tragerea la sorți efectuată la sediul UEFA, de la Nyon (Elveția). Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu, va întâlni formația norvegiană Bodo/Glimt.