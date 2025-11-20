Reacțiile tricolorilor după tragerea la sorți a barajului pentru Cupa Mondială / Ianis Hagi: Două finale pe care le putem câștiga

„Sunt două finale, două meciuri pe care le putem câștiga. Pentru mine au contat prea puțin adversarul și locul unde vom juca. Împreună, cu toată țara în spate, mergem cu toată forța spre play-off și am încredere că ne vom vedea la Campionatul Mondial vara viitoare”, a declarat Ianis Hagi, potrivit Federației Române de Fotbal.

De asemenea, Ionuț Radu a spus: „Era inevitabil să întâlnim adversari puternici în play-off. Cred că pentru a fi la Mondial trebuie să trecem de astfel de adversari. Nu va fi ușor, dar nouă niciodată nu ne-a fost ușor. Am demonstrat că putem, acum trebuie să reconfirmăm pentru a realiza visul unei țări. Eu sunt optimist și am încredere că vom reuși!”.

„Cel mai important este să fim noi bine, sănătoși, să jucăm la echipele de club. Apoi, sunt sigur că o vom scoate la capăt. Acesta este drumul nostru și trebuie să facem tot posibilul să fim la Campionatul Mondial!”, a completat și Dennis Man.

Revenit de curând la antrenamente, după accidentare, Radu Drăgușin a menționat: „Suntem conștienți că ne așteaptă un duel foarte dificil, împotriva unei echipe puternice, dar obiectivul nostru rămâne neschimbat: calificarea României la Campionatul Mondial. Avem încredere în grupul nostru, în munca de zi cu zi și în energia pe care o primim de la suporterii. Vrem să arătăm că România merită să fie la Mondial și vom face tot ce ține de noi pentru a ajunge acolo!”.

„Orice echipă din prima urnă era puternică și avea prima șansă. Am învins Turcia, 2-0, într-un amical din 2017, dar de atunci s-au schimbat generațiile. Cred că va fi un meci foarte disputat, într-o atmosferă incredibilă. Îmi doresc ca noi să fim bine, sănătoși și inspirați la ora meciului, să reușim să trecem de această perioadă. Mă gândesc doar la Turcia în momentul de față!”, a spus și Nicolae Stanciu.

România întâlnește Turcia, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială

Potrivit tragerii la sorți desfășurate joi, la Zurich, naționala României va juca în deplasare la Istanbul pe 26 martie 2026, într-o singură manșă eliminatorie, împotriva Turciei. Dacă va trece de acest obstacol, finala barajului va avea loc pe 31 martie, tot în deplasare, cu câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo, la Bratislava sau Pristina.