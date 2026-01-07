Barcelona, show total la Jeddah: 5-0 cu Athletic și calificare în finala Supercupei Spaniei

Echipa lui Hansi Flick a controlat partida fără emoții, chiar dacă tehnicianul german a ales să-l lase inițial pe banca de rezerve pe Lamine Yamal. Lideri în La Liga, blaugrana și-au prelungit seria de invincibilitate la nouă victorii consecutive în toate competițiile, în timp ce Athletic, într-un sezon dificil, a fost depășită la toate capitolele.

„Noi suntem cei care facem jocurile ușoare sau grele — când jucăm bine, facem lucrurile corect, ne apărăm bine și atacăm bine, meciul devine mai ușor”, a declarat Raphinha pentru Movistar. Brazilianul, revenit recent după o accidentare la bicepsul femural care l-a ținut în afara terenului aproximativ două luni, a subliniat că vrea să-și ridice constant nivelul: „Sunt mereu în căutarea celei mai bune forme și nu voi spune niciodată că sunt la nivel maxim. Vreau un sezon care, dacă nu e perfect, să fie aproape perfect mereu pentru binele echipei.”

Barcelona a deschis scorul în minutul 22, când Ferran Torres a împins mingea în plasă, după ce șutul lui Fermín López a fost deviat norocos și a ajuns favorabil la atacant. Al doilea gol a venit în urma unei faze lucrate: Raphinha a întors mingea în careu, iar López a trimis puternic în vinclu. Într-un interval de doar opt minute, catalanii au mai punctat o dată prin suedezul Roony Bardghji, ajutat de o eroare a portarului Unai Simón, care a scăpat inexplicabil șutul pe sub corp.

Raphinha a făcut 4-0 înainte de pauză, cu o execuție plasată în colțul din stânga sus, în timp ce singura mare ocazie a bascilor a fost semnată de Oihan Sancet, al cărui șut a lovit bara. După reluare, brazilianul și-a trecut în cont dubla, finalizând de aproape pentru 5-0 și pecetluind o seară fără istoric. Gafa lui Unai Simón ar putea ridica semne de întrebare și pentru selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, în contextul în care portarul Barcelonei, Joan Garcia, pune presiune în perspectiva Cupei Mondiale, deși antrenorul campionilor europeni din 2024 a lipsit de la meci din cauza gripei.

De partea cealaltă, Athletic Bilbao a recunoscut prestația modestă. „Trebuie să ne cerem scuze fanilor care au venit aici, azi nu am fost la nivel, nu putem face altceva decât să spunem îmi pare rău”, a declarat căpitanul Iñaki Williams. Athletic a câștigat ultima dată competiția în 2021, însă în această semifinală nu a găsit răspuns la ritmul și intensitatea Barcelonei.