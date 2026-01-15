Prima pagină » Sport » FC Barcelona se califică în sferturile Cupei Regelui, după 2-0 cu Racing Santander

FC Barcelona se califică în sferturile Cupei Regelui, după 2-0 cu Racing Santander

FC Barcelona, deținătoarea trofeului, s-a calificat joi noapte în sferturile de finală ale Cupei Regelui, din Spania, după ce a învins formația de liga a doua Racing Santander, cu scorul de 2-0, evitând o surpriză la o zi după eliminarea lui Real Madrid din competiție.
JEDDAH, SAUDI ARABIA - JANUARY 7: Players of Barcelona celebrate after a goal during Spanish Super Cup semi-final match between FC Barcelona and Athletic Club at King Abdullah Sports City Hall Stadium in Jeddah, Saudi Arabia, on January 7, 2026. Ismael Adnan Yaqoob / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
16 ian. 2026, 00:42, Sport

FC Barcelona a deschis scorul în minutul 66, când Ferran Torres a finalizat o fază de contraatac, lansat de Fermín López, l-a driblat pe portar și a trimis mingea în poarta goală. Victoria Barcelonei a fost securizată în al șaselea minut al timpului suplimentar, de Lamine Yamal.

Racing Santander, lider în liga secundă, a avut două goluri anulate pentru ofsaid, în minutele 77 și 86, și a ratat o mare ocazie de egalare în prelungirile reprizei secunde, când portarul Barcelonei, Joan García, a intervenit decisiv la șutul lui Manex Lozano.

„Din fericire îl avem pe Joan în poartă. Aceste echipe sunt bine pregătite și au jucători de calitate, de aceea meciurile sunt atât de dificile”, a declarat Ferran Torres după partidă.

Partida a început cu o întârziere de 15 minute, din cauza unor probleme de acces la stadionul din nordul Spaniei. Antrenorul FC Barcelona, Hansi Flick, a menajat mai mulți titulari, printre care Raphinha, Robert Lewandowski și Pedri, toți introduși pe teren în partea a doua.

Înainte de fluierul de start, jucătorii lui Racing au format un culoar de onoare pentru Barcelona, recent câștigătoare a Supercupei Spaniei.

Într-un alt meci din optimile de finală disputat joi, Valencia a învins-o pe Burgos, tot din liga a doua, cu 2-0, marcând câte un gol în fiecare jumătate a jocului. Marți, Atletico Madrid a trecut cu 1-0 de Deportivo La Coruña.

Alte echipe calificate în sferturi sunt Real Sociedad, Athletic Bilbao, Real Betis și Alaves. Tragerea la sorți pentru sferturile de finală va avea loc luni, iar finala Cupei Spaniei este programată la 25 aprilie, la Sevilla.

