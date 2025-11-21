Turcia – România, modificare de ultimă oră: Cine va transmite meciul de baraj

Parcursul tricolorilor în barajul pentru Campionatul Mondial începe pe 26 martie, la ora 19:00, la Istanbul, unde vor înfrunta Turcia, aflată într-o formă de excepție. O victorie ar propulsa România în ultimul act al barajului, programat pe 31 martie, unde ar întâlni, tot în deplasare, învingătoarea din partida Slovacia – Kosovo.

Surpriză în grila TV: Prima TV preia meciul decisiv cu Turcia

În mod tradițional, meciurile echipei naționale au fost transmise alternativ de Antena 1 și Prima TV, posturile având dreptul de a-și alege partidele conform acordurilor cu UEFA și FIFA. Conform acestei logici, se anticipa că Antena 1 va avea prioritate la alegerea meciului din baraj.

Cu toate acestea, surse din industria media indică o schimbare de situație. Prima TV a beneficiat de prima opțiune pentru această rundă și a ales să transmită confruntarea Turcia – România. În consecință, Antena 1 va difuza meciul de pe 31 martie. Această decizie implică un element de risc pentru post: ar putea transmite fie finala pentru calificare, un eveniment de maximă audiență, fie un meci amical lipsit de importanță, dacă România este eliminată în primul tur.

Structura barajului european și traseul României

Barajul pentru turneul final din SUA, Canada și Mexic este organizat în patru mini-turnee distincte, fiecare având două semifinale:

Traseul A

Italia – Irlanda de Nord

Țara Galilor – Bosnia (câștigătoarea este gazda finalei)

Traseul B

Ucraina – Suedia (câștigătoarea este gazda finalei)

Polonia – Albania

Traseul C

Turcia – România

Slovacia – Kosovo (câștigătoarea este gazda finalei)

Traseul D

Danemarca – Macedonia de Nord

Cehia – Irlanda (câștigătoarea este gazda finalei)

După cum se observă, tragerea la sorți a stabilit deja gazdele finalelor, iar pentru România, în cazul unui succes cu Turcia, va urma o a doua partidă disputată pe teren străin.

O șansă istorică după 28 de ani

Campionatul Mondial din 2026, care se va desfășura în perioada 11 iunie – 19 iulie în SUA, Canada și Mexic, este obiectivul suprem. Acest baraj reprezintă pentru fotbalul românesc o oportunitate unică de a reveni pe scena mondială după o absență de 28 de ani. Rezultatele din 26 și 31 martie vor stabili dacă generația actuală va reuși performanța mult visată de a se califica în elita fotbalului global.