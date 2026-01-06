Prima pagină » Sport » Dakar 2026. Emanuel Gyenes, pe locul 39 în etapa a 3-a, rămâne lider la categoria Original

Emanuel Gyenes a încheiat a treia etapă a Raliului Dakar 2026 pe locul 39, coborând pe poziția a 27-a în clasamentul general, dar se menține lider la categoria moto Original by Motul.
Emanuel Gyenes (KTM) s-a clasat pe locul 39, în etapa disputată marți, sosind în 5 ore, 43 de minute și 48 de secunde. Etapa s-a desfășurat în jurul localității Alula, în nord-vestul Arabiei Saudite.

Pilotul român a încheiat cu o întârziere de o oră, 17 minute și 9 secunde față de câștigătorul etapei.

Spaniolul Tosha Schareina (Honda) a câștigat etapa a 3-a, în fața americanului Ricky Brabec (Honda, +2’17’’), obținând a treia sa victorie de etapă în Dakar.

Australianul Daniel Sanders (KTM) a sosit al treilea (+3’28’’), dar se menține pe prima poziție în clasamentul general. Sanders este urmat de Ricky Brabec (+1’07’’) și Tosha Schareina (+1’13’’).

Emanuel Gyenes a coborât pe locul 27 în ierarhia generală (+02h 07′ 05”). Însă, rămâne lider la categoria Original, la care participă piloți care nu dispun de asistență tehnică. Gyenes are un avans de 06′ 45” față de al doilea clasat, francezul Benjamin Melot.

La categoria auto, marele câștigător al zilei a fost Mitch Guthrie, care a obținut prima victorie de etapă din cariera sa în Dakar și a preluat totodată șefia clasamentului general. Americanul s-a impus cu 2’27’’ în fața cehului Martin Prokop, cel mai bine clasat pilot privat.

Performanța a confirmat startul excelent al echipei Ford, care ocupă primele cinci poziții ale clasamentului general, toate cu modelul Raptor: 1. Mitch Guthrie (Ford), 2. Martin Prokop (+27’’), 3. Mattias Ekström (+1’08’’), 4. Carlos Sainz (+3’34’’), 5. Nani Roma (+4’02’’).

Ziua a fost una dificilă pentru fostul lider Nasser Al-Attiyah (Dacia), care a coborât până pe locul 10 (+11′ 39”).

