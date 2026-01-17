Final incredibil la Raliul Dakar: Benavides câștigă cu doar 2 secunde avans

Niciodată în istoria Dakarului nu a existat o diferență atât de mică între primul și al doilea loc.

În ajunul celei de-a treisprezecea și ultimei etape a Raliului Dakar 2026, care a avut loc sâmbătă dimineață la Yanbu, victoria lui Ricky Brabec părea o concluzie previzibilă. Pilotul american Honda a început cursa cu un avans de aproape patru minute față de Luciano Benavides în clasamentul general, cu scopul de a-și apăra avantajul pe un traseu de puțin peste 100 km.

În schimb, în mod incredibil, rezultatul raliului saudit a fost complet răsturnat în favoarea pilotului argentinian KTM, cu o întorsătură senzațională în etapele finale.

Eroarea fatală a lui Brabec

În etapele finale ale cursei, Brabec a comis o eroare de navigație. I-a oferit sud-americanului o oportunitate neașteptată de a reduce diferența. Astfel, Benavides a reușit să-și depășească rivalul direct chiar înainte de linia de sosire, terminând cu doar 2 secunde înaintea lui.

Niciodată în istoria Dakarului nu a existat o diferență atât de mică între primul și al doilea loc în clasamentul general.

Un episod senzațional care a adus o altă victorie familiei Benavides. Înainte de acest succes, fratele său mai mare, Kevin, câștigase în 2021 și 2023, în timp ce pentru Luciano aceasta este prima victorie din carieră.

A fost o pilulă amară de înghițit pentru Brabec și Honda, care au ocupat podiumul cu americanul pe locul al doilea și Tosha Schareina pe locul al treilea.

În etapa finală, câștigată de Edgar Canet pe KTM, Benavides a încheiat pe locul al doilea, cu doar 6 secunde după învingător, în timp ce Brabec a terminat pe locul 10, la 3 minute și 28 de secunde.

În clasamentul general final, Luciano Benavides a încheiat cu un timp total de 49h 00′ 41″, urmat de Ricky Brabec la doar 2 secunde (49h 00′ 43″), și Tosha Schareina pe locul al treilea, la 25 de minute și 12 secunde.