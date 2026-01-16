Prima pagină » Sport » Emanuel Gyenes, despre etapa a 12-a din Dakar 2026: Ultima mare etapă, teren mixt

Emanuel Gyenes, despre etapa a 12-a din Dakar 2026: Ultima mare etapă, teren mixt

Emanuel Gyenes, pilotul român de la Autonet Motorcycle Team, este optimist în privința penultimei etape din Raliul Dakar, ediția 2026, ultima etapă lungă a competiției, programată vineri, între Bisha și Al Henakiyah, pe o specială de 311 km.
Emanuel Gyenes, despre etapa a 12-a din Dakar 2026: Ultima mare etapă, teren mixt
GYENES Emanuel (ROU), KTM, Autonet Motorcycle Team, FIM W2RC, Rally2, Original by Motul, portrait during the Stage 11 of the Dakar 2025 on January 16, 2025 around Subaytah, Saudi Arabia -
Petre Apostol
16 ian. 2026, 02:38, Sport

„Joi am avut o etapă foarte rapidă, dar deși mă simt mai bine, nu am putut merge la maxim pentru că nu am cauciucuri noi. La etapa 11 am folosit exact aceeași roată spate pe care am avut-o și în etapa maraton de săptămâna aceasta. În plus, au fost zone foarte prăfuite și a fost imposibil să depășesc”, a explicat Emanuel Gyenes, vineri, pe pagina sa oficială de pe rețelele de socializare.

Pentru etapa a 12-a, Gyenes va folosi un cauciuc folosit de săptămâna trecută, însă este în stare bună, ceea ce ar trebui să-i permită să încheie ultima zi lungă în condiții decente.

„Ne așteaptă un teren mixt: canioane, văi, dune rupte, câțiva kilometri de rocă vulcanică și câmpii rapide. Per ansamblu, se anunță o zi rapidă”, a adăugat pilotul român.

Gyenes concurează în cadrul Original by Motul, unde regulamentul permite folosirea a 6 seturi de cauciucuri și 2 seturi de jante pe durata celor 14 zile de concurs (13 etape + prolog).

Emanuel Gyenes ocupă locul 25 în clasamentul general la moto (53h 52’ 20’’, la 9h 03’ 32’’ față de lider), locul 15 la categoria Rally 2 (+6h 26’ 54’’) și locul 4 la categoria Original by Motul (+3h 02’ 28’’).

Argentinianul Luciano Benavides (KTM Factory Racing) conduce raliul la categoria moto. El este urmat la doar 23 de secunde de americanul Ricky Brabec (Honda HRC).

La categoria auto, Nasser Al-Attiyah (Dacia), din Qatar, este lider, la 8 minute și 40 de secunde înaintea spaniolului Nani Roma (Ford).

De nouă ori campion în Mondialul de Raliuri, francezul Sebastien Loeb ocupă ultima treaptă a podiumului provizoriu, pilotul Dacia fiind la aproape 19 minute de lider.

Recomandarea video

EXCLUSIV Înalta Curte condusă de Lia Savonea trimite la CCR o expertiză pentru a împiedica reforma pensiilor speciale ale magistraților
G4Media
Cum a reacționat Băsescu după ce a văzut cât are de plătit IMPOZIT la mașină. Mesaj pentru Bolojan
Gandul
Gabriela Cristea, de nerecunoscut! Bruneta A SLĂBIT enorm și a defilat cu picioarele ei tonifiate! Oare se pregătește să revină pe TV?!
Cancan
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport
Statele Unite au stabilit prețul pentru care vor să cumpere Groenlanda
Libertatea
Dieta pentru cardiaci: alimente recomandate, dar și alimente de evitat pentru o inimă sănătoasă
CSID
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Promotor