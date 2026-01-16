Emanuel Gyenes, despre etapa a 12-a din Dakar 2026: Ultima mare etapă, teren mixt

„Joi am avut o etapă foarte rapidă, dar deși mă simt mai bine, nu am putut merge la maxim pentru că nu am cauciucuri noi. La etapa 11 am folosit exact aceeași roată spate pe care am avut-o și în etapa maraton de săptămâna aceasta. În plus, au fost zone foarte prăfuite și a fost imposibil să depășesc”, a explicat Emanuel Gyenes, vineri, pe pagina sa oficială de pe rețelele de socializare.

Pentru etapa a 12-a, Gyenes va folosi un cauciuc folosit de săptămâna trecută, însă este în stare bună, ceea ce ar trebui să-i permită să încheie ultima zi lungă în condiții decente.

„Ne așteaptă un teren mixt: canioane, văi, dune rupte, câțiva kilometri de rocă vulcanică și câmpii rapide. Per ansamblu, se anunță o zi rapidă”, a adăugat pilotul român.

Gyenes concurează în cadrul Original by Motul, unde regulamentul permite folosirea a 6 seturi de cauciucuri și 2 seturi de jante pe durata celor 14 zile de concurs (13 etape + prolog).

Emanuel Gyenes ocupă locul 25 în clasamentul general la moto (53h 52’ 20’’, la 9h 03’ 32’’ față de lider), locul 15 la categoria Rally 2 (+6h 26’ 54’’) și locul 4 la categoria Original by Motul (+3h 02’ 28’’).

Argentinianul Luciano Benavides (KTM Factory Racing) conduce raliul la categoria moto. El este urmat la doar 23 de secunde de americanul Ricky Brabec (Honda HRC).

La categoria auto, Nasser Al-Attiyah (Dacia), din Qatar, este lider, la 8 minute și 40 de secunde înaintea spaniolului Nani Roma (Ford).

De nouă ori campion în Mondialul de Raliuri, francezul Sebastien Loeb ocupă ultima treaptă a podiumului provizoriu, pilotul Dacia fiind la aproape 19 minute de lider.