Pilotul român Emanuel Gyenes câștigă etapa a 2-a din Raliul Dakar și rămâne lider la clasa Original

Emanuel Gyenes (KTM) a încheiat etapa de luni în 04 ore, 41 de minute și 52 de secunde, cu un avans de 16 minute și 2 secunde față de al doilea clasat la clasa Original, francezul Benjamin Melot.

La clasa Original participă piloți fără asistență tehnică.

În clasamentul general al etapei a doua, pilotul român s-a situat pe locul 23. Gyenes a înregistrat o întârziere de 28 de minute și 15 secunde față de australianul Daniel Sanders, de la echipa de uzină KTM.

Emanuel Gyenes, pe locul 20 în clasamentul general la categoria moto

Sanders a preluat conducerea și în clasamentul general, după două etape, devansându-l pe echipierul său, spaniolul Edgar Canet, pentru 30 de secunde.

Pentru Sanders, aceasta este a 10-a victorie de etapă în Dakar, performanță care îl aduce la egalitate cu italienii Giovanni Sala și Franco Picco.

Emanuel Gyenes se află pe locul 20 la general, după două etape, la 53 de minute și 24 de secunde de lider.

Etapa s-a desfășurat pe traseul Yanbu – AlUla (504 km). Etapa a programat aproximativ 400 km de probă specială prin deșertul din nord-vestul Arabiei Saudite și a pus la încercare piloții cu terenuri variate: nisip, pietriș, canioane, platouri rapide și zone montane din Hedjaz.

La categoria auto, pilotul din Qatar Nasser Al-Attiyah, cu Dacia, conduce clasamentul general. Pilotul Dacia are un avans de doar șapte secunde față de americanul Seth Quintero, cu Toyota, câștigător al etapei a doua.