Prima pagină » Știri externe » Elveția, recunoscătoare pentru sprijinul internațional. Ignazio Cassis: Gândurile mele se îndreaptă către familiile și prietenii victimelor

Elveția, recunoscătoare pentru sprijinul internațional. Ignazio Cassis: Gândurile mele se îndreaptă către familiile și prietenii victimelor

Ministrul de Externe al Elveției, Ignazio Cassis, s-a declarat recunoscător pentru sprijinul internațional acordat în urma tragediei din stațiunea elvețiană Crans-Montana.
Elveția, recunoscătoare pentru sprijinul internațional. Ignazio Cassis: Gândurile mele se îndreaptă către familiile și prietenii victimelor
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto. Ignazio Cassis, vizită în România, 2022
Daiana Rob
02 ian. 2026, 16:17, Știri externe

Recomandarea video