Elveția, recunoscătoare pentru sprijinul internațional. Ignazio Cassis: Gândurile mele se îndreaptă către familiile și prietenii victimelor

Într-un mesaj publicat, vineri, pe X, ministrul de Externe al Elveției, Ignazio Cassis, a mulțumit țărilor pentru sprijinul acordat și a transmis condoleanțe familiilor, dar și apropiaților victimelor.

„În urma tragediei de la Crans-Montana, gândurile mele se îndreaptă către familiile și prietenii victimelor.

Suntem profund recunoscători pentru sprijinul și asistența puternică acordate de țările vecine, precum și pentru numeroasele mesaje de solidaritate din partea comunității internaționale, în timp ce eforturile de intervenție continuă și familiile așteaptă vești despre cei dragi”, se arată în mesajul publicat de ministrul de Externe al Elveției, Ignazio Cassis.

Un român, dispărut în urma incendiului din Crans-Montana

Ministerul Afacerilor Externe al României a anunțat, vineri, că un român a fost dat dispărut în urma incendiului care a cuprins, de Revelion, un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana.

Reamintim că, în urma tragediei din Elveția, printre țările care au acordat sprijin se numără Italia, Franța, dar și România.

Potrivit autorităților italiene, în urma incendiului survenit de la un material pirotehnic au murit 47 de persoane, iar alte 100 au fost rănite.