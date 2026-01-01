Incendiul din Elveția a fost provocat de un material pirotehnic. Ambasadorul Italiei oferă detalii despre incident

Gian Lorenzo Cornado, ambasadorul Italiei în Elveția a precizat pentru Sky TG24 că o persoană a aprins un material pirotehnic în interiorul barului.

„Cineva a aprins un material pirotehnic în interiorul localului, iar această petardă a aprins tavanul, provocând incendiul”, a declarat oficialul.

El a mai spus că echipele de salvare „au dificultăți în a accesa incinta pentru a efectua căutări, deoarece structura este nesigură”.

Potrivit autorităților elvețiene, în urma exploziei și incendiului au fost mobilizate la fața locului 10 elicoptere și 40 de ambulanțe, notează Sky News.

Știre inițială: Ministrul de Externe al Italiei afirmă că o petardă ar fi putut provoca incendiul din Elveția

Legat de incendiul pornit, de Revelion, într-un bar din stațiunea montană de lux din Elveția, Crans-Montana, ministrul de Externe al Italiei, Antonio Tajani, a declarat că incendiul ar fi putut porni de la o petardă, precizând și că detaliile nu sunt încă clare.

„Se pare că a fost o tragedie cauzată de un incendiu, de un fel de explozie, de vreo petardă aruncată în timpul sărbătorilor de Anul Nou”, a declarat Antonio Tajani.

Oficialul a mai precizat că ambasadorul Italiei urmează să ajungă la locul tragediei, iar consulatul italian va înființa o echipă operativă.

„Ambasadorul nostru este pe cale să ajungă la locul tragediei, iar consulatul nostru înființează o echipă operativă pentru a verifica dacă există italieni care ar fi putut fi implicați. Nu putem exclude această posibilitate; nu avem informații certe.”

El a spus că guvernul italian monitorizează situația „minut cu minut” și că se află în „contact permanent” cu premierul italian Giorgia Meloni.

Reamintim că, în noaptea de Revelion, în urma incendiul de la barul din stațiunea montană elvețiană Crans-Montana, s-a soldat cu cel puțin 40 de morți și 100 de răniți, potrivit informațiilor date de ministerul italian de Externe, în urma discuțiilor cu omologii elvețieni.