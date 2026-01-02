România intervine după tragedia din Elveția. Miruță: O aeronavă, pregătită să plece la Lausanne. Va transporta la Paris șase tineri cu arsuri grave

Ministrul susține că, in urma deciziei Consiliului Național pentru Situații de Urgență, este pregătită o aeronavă care va decola spre Lausanne, de unde va transporta către spitale din Paris șase tineri cu arsuri grave, răniți în incendiul din Elveția.

Radu Miruță spune că acesta face parte din sprijinul internațional pe care România îl acordă Elveției în această situație.

„Când cineva are nevoie, nu întrebi «de ce» sau «cât costă». Acționezi. Iar Armata României face exact asta. Pentru că în astfel de momente nu mai există granițe, bugete sau funcții. Există doar oameni care îi ajută pe alți oameni”, a scris pe Facebook ministrul Apărării.

Ministerul italian de externe a declarat pentru Sky News că numărul total al victimelor incendiului din Crans-Montana este de 47.

Incendiul a izbucnit chiar în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea de schi de lux Crans-Montana, din Alpii elvețieni, și s-a soldat cu zeci de morți și peste 100 de răniți.