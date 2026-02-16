Ministrul Muncii: Pentru tăierile de la categoriile vulnerabile, trebuie să răspundă cine le-a gândit

„Acest stat a ajuns în anumite situații legate de persoane vulnerabile în general, pentru că am avut timp de mulți ani de zile un discurs nedrept, incorect din punct de vedere al cifrelor și statistic, despre cheltuielile cu asistența socială în această țară. Cheltuielile cu asistența socială în această țară nu sunt prea mari, comparabil cu oricare alt stat din Uniunea Europeană. Sigur, a avut acest discurs succes, pentru că au existat exemple de fraude, dar trebuia să combatem frauda 30 de ani, nu să-i pedepsim pe toți”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole, luni seara, la Antena 3 CNN.

Manole a spus că Ministerul Muncii urmărește combaterea fraudei.

„La Ministerul Muncii, vedem băieți deștepți în ghilimele și combaterea fraudei, de la ITM până la frauda în domeniul dizabilității, e un obiectiv și avem niște rezultate acolo”, a spus ministrul.

În același timp, Florin Manole a spus că tăierile la categoriile vulnerabile trebuie explicate de cei care le-au decis.

„Pentru tăierile de la categoriile vulnerabile, cred că trebuie să răspundă cine le-a gândit. Nu pot să fiu avocatul unor măsuri pentru care nu cred că există bucurie în a le lua”, a afirmat Manole.