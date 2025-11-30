Misiuni pe bandă rulantă în Argeș. Mai multe clădiri, inclusiv din Pitești, s-au inundat, câțiva copaci au căzut peste drumuri

ISU Argeș anunță că în ultimele 24 de ore pompierii au avut numeroase misiuni. Este vorba despre „degajarea unor copaci căzuți de carosabil sau pe fire de electricitate, în orașul Costești, municipiul Pitești și comunele Ciofrângeni, Broșteni și Băiculești”.

De asemenea, a fost extrasă apa adunată în curțile unor gospodării din municipiul Pitești, orașul Ștefănești și comunele Bradu, Poiana Lacului, Bascov, Bogați și Mozăceni, dar și din subsolul unei case din Câmpulung. Apa a fost scoasă cu ajutorul unor motopompe.

Totodată, pompierii au luat „măsurile specifice în cazul unui stâlp de electricitate care prezenta pericol de cădere pe o stradă din comuna Bârla.”

Salvatorii au primit și o sesizare de inundație într-o zonă cu mai multe clădiri din municipiul Pitești, de pe Calea Câmpulung.