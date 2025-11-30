Prima pagină » Social » Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de Ziua Națională

Parada militară de 1 Decembrie va avea loc luni, în zona Pieței Arcul de Triumf, și va reuni peste 2.900 de militari, peste 200 de mijloace tehnice și 45 de aeronave.
Sursa foto: Sebastian Tataru/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
30 nov. 2025, 10:54, Social

Ministerul Apărării Naționale a anunțat programul ceremoniei și restricțiile extinse de trafic ce vor fi impuse în Capitală pe durata evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României.

Programul oficial

Ceremonia oficială începe la ora 11:00, cu intonarea Imnului Național și defilarea detașamentelor militare și a tehnicii pe sub Arcul de Triumf. Tot în cadrul paradei militare de 1 Decembrie, 45 de aeronave vor survola zona, iar tradiția salvelor de tun va fi respectată între orele 09:00 și 12:00, în sud-estul Parcului Regele Mihai I.

După încheierea paradei, publicul va putea vizita expoziția de tehnică militară amplasată în apropierea Arcului de Triumf, deschisă până la ora 14:30. Seara, de la ora 19:00, Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” va susține tradiționala retragere cu torțe pe traseul Palatul Cercului Militar Național – Bd. Timișoara.

Restricții rutiere și pietonale 

Restricții rutiere:

  • Bd. Mareșal Constantin Prezan: între Piața Charles de Gaulle și Piața Arcul de Triumf, inclusiv străzile adiacente (02:00 – 17:00).

  • Șos. Pavel D. Kiseleff și străzile adiacente: între Piața Victoriei, Piața Arcul de Triumf și Piața Presei Libere (04:00 – 17:00), pasajul de la Piața Presei Libere circulație doar spre Piața Montreal.

  • Str. Alexandru Constantinescu: între Bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf.

  • Bd. Mareșal Alexandru Averescu: între Bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf, inclusiv străzile adiacente.

  • Străzile Arh. Ion Mincu, Barbu Delavrancea, Nicolae Ionescu, Ady Endre, Sg. Vasile Dorobanțu, Docenților, Mahatma Gandhi, Petofi Sandor, Clucerului, Gheorghe Brătianu, Uruguay, Monetăriei și Aleea Primo Nebiolo.

  • Pentru retragerea cu torțe (19:00 – 22:00): traficul va fi restricționat pe Calea Victoriei și pe traseul Palatul Cercului Militar Național – Bd. Timișoara.

Restricții pietonale:

  • Bd. Regele Mihai I: între Str. Primo Nebiolo și Piața Arcul de Triumf (02:00 – 14:00), cu excepția invitaților.

  • Str. Alexandru Constantinescu: între Bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf.

  • Bd. Mareșal Constantin Prezan: trotuarul dreapta sens Arcul de Triumf (mass-media exceptată).

  • Parcul Regele Mihai I: Aleea Michael Jackson – Aleea Grădina Japoneză – Aleea Aventura Parc – Bd. Constantin Prezan.

  • Șos. Kiseleff: între Piața Arcul de Triumf și str. Uruguay.

  • Bd. Mareșal Alexandru Averescu: între Bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf.

  • Bd. Mareșal Constantin Prezan: trotuarul stânga de la Str. Mr. Gheorghe Șonțu până la Piața Arcul de Triumf.

Rute ocolitoare recomandate:

  1. Șos. București-Ploiești → Piața Presei Libere → Piața Montreal → Bd. Mărăști → Str. Turda → Bd. I. Mihalache → Piața Victoriei

  2. Șos. București-Ploiești → Piața Presei Libere → Piața Montreal →Bd. Mărăști → Str. Turda → Podul Grant

  3. Piața Victoriei → Bd. Aviatorilor → Bd. Nicolae Caramfil → Bd. Aerogării → Șos. București-Ploiești

  4. Șos. Ștefan cel Mare → Str. Barbu Văcărescu → Bd. Aerogării → Șos. București-Ploiești