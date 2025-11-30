Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de Ziua Națională

Ministerul Apărării Naționale a anunțat programul ceremoniei și restricțiile extinse de trafic ce vor fi impuse în Capitală pe durata evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României.

Programul oficial

Ceremonia oficială începe la ora 11:00, cu intonarea Imnului Național și defilarea detașamentelor militare și a tehnicii pe sub Arcul de Triumf. Tot în cadrul paradei militare de 1 Decembrie, 45 de aeronave vor survola zona, iar tradiția salvelor de tun va fi respectată între orele 09:00 și 12:00, în sud-estul Parcului Regele Mihai I.

După încheierea paradei, publicul va putea vizita expoziția de tehnică militară amplasată în apropierea Arcului de Triumf, deschisă până la ora 14:30. Seara, de la ora 19:00, Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” va susține tradiționala retragere cu torțe pe traseul Palatul Cercului Militar Național – Bd. Timișoara.

Restricții rutiere și pietonale

Restricții rutiere:

Bd. Mareșal Constantin Prezan: între Piața Charles de Gaulle și Piața Arcul de Triumf, inclusiv străzile adiacente (02:00 – 17:00).

Șos. Pavel D. Kiseleff și străzile adiacente: între Piața Victoriei, Piața Arcul de Triumf și Piața Presei Libere (04:00 – 17:00), pasajul de la Piața Presei Libere circulație doar spre Piața Montreal.

Str. Alexandru Constantinescu: între Bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf.

Bd. Mareșal Alexandru Averescu: între Bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf, inclusiv străzile adiacente.

Străzile Arh. Ion Mincu, Barbu Delavrancea, Nicolae Ionescu, Ady Endre, Sg. Vasile Dorobanțu, Docenților, Mahatma Gandhi, Petofi Sandor, Clucerului, Gheorghe Brătianu, Uruguay, Monetăriei și Aleea Primo Nebiolo.

Pentru retragerea cu torțe (19:00 – 22:00): traficul va fi restricționat pe Calea Victoriei și pe traseul Palatul Cercului Militar Național – Bd. Timișoara.

Restricții pietonale:

Bd. Regele Mihai I: între Str. Primo Nebiolo și Piața Arcul de Triumf (02:00 – 14:00), cu excepția invitaților.

Str. Alexandru Constantinescu: între Bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf.

Bd. Mareșal Constantin Prezan: trotuarul dreapta sens Arcul de Triumf (mass-media exceptată).

Parcul Regele Mihai I: Aleea Michael Jackson – Aleea Grădina Japoneză – Aleea Aventura Parc – Bd. Constantin Prezan.

Șos. Kiseleff: între Piața Arcul de Triumf și str. Uruguay.

Bd. Mareșal Alexandru Averescu: între Bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf.

Bd. Mareșal Constantin Prezan: trotuarul stânga de la Str. Mr. Gheorghe Șonțu până la Piața Arcul de Triumf.

Rute ocolitoare recomandate: