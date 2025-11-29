Repetiție generală pentru Parada militară de 1 Decembrie. Trafic restricționat în Capitală, în zona Arcul de Triumf

Pentru pregătirea Paradei Militare Naționale, astăzi, pe 29 noiembrie, traficul va fi restricționat în zona Arcul de Triumf. MApN anunță că sâmbătă, în intervalul orar 9.00-12.00, la Arcul de Triumf va avea loc repetiția generală.

Concret, Brigada Rutieră București anunță că în intervalul orar 02.00-17.00, pentru repetițiile oficiale ale forțelor participante la parada de „Ziua Națională a României”, se va restricționa traficul pe bd. Mareșal Prezan, între Piața Charles de Gaulle și Piața Arcul de Triumf, precum și pe străzile adiacente.

Tot în această zi, în intervalul orar 04.00-17.00, vor fi aplicate următoarele restricții rutiere:

-restricționarea traficului rutier pe Șos. Pavel D. Kiseleff și a străzilor adiacente între Piața Victoriei, Piața Arcul de Triumf și Piața Presei Libere, cu specificația că în pasajul de la Piața Presei Libere se va putea permite circulația doar către Piața Montreal;

– restricționarea traficului pe str. Alexandru Constantinescu, între bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf;

-restricționarea traficului pe bd. Mareșal Alexandru Averescu, între bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf, precum și pe străzile adiacente;

-restricționarea traficului pe str. Arh. Ion Mincu, str. Barbu Delavrancea, str. Nicolae Ionescu, str. Ady Endre, str. Sg. Vasile Dorobanțu, str. Docenților, str. Mahatma Gandhi și pe str. Petofi Sandor;

-restricționarea traficului pe str. Clucerului, între str. Arh. Ion Mincu și bd. Mareșal Alexandru Averescu, precum și pe străzile adiacente spre bd. Ion Mihalache;

– restricționarea traficului pe str. Gheorghe Brătianu, între str. Arh. Ion Mincu și str. Docenților, precum și pe străzile adiacente către bd. Aviatorilor;

– restricționarea traficului pe str. Uruguay, între bd. Aviatorilor și Șos. Pavel D. Kiseleff, precum și pe străzile adiacente spre cele două bulevarde; – restricționarea traficului pe str. Monetăriei și pe Aleea Primo Nebiolo;

– interzicerea staționării în parcarea din rondul Kiseleff.

Rute alternative recomandate

Având în vedere aceste restricții, polițiștii recomandă următoarele rute alternative:

Șos. Bucureşti-Ploieşti – Piaţa Presei Libere – Piaţa Montreal – Bd. Mărăşti – str. Turda – Bd. I Mihalache – Piața Victoriei;

Șos. Bucureşti-Ploieşti – Piaţa Presei Libere – Piaţa Montreal – Bd. Mărăşti – Str. Turda – Podul Grant;

Piaţa Victoriei – Bd. Aviatorilor – Bd. Nicolae Caramfil – Bd. Aerogării – Șos. Bucureşti – Ploieşti;

Șos. Stefan cel Mare – Str. Barbu Văcărescu – Bd. Aerogării – Șos. Bucureşti-Ploieşti.

Parada militară de 1 Decembrie

Peste 2.900 de militari și specialiști din MapN, MAI, SRI, STS și ANP cu 220 de mijloace tehnice și 45 de aeronave vor participa la Parada Militară Națională organizată de 1 Decembrie, în București, în Piața Arcul de Triumf.

De asemenea, vor defila și 240 de militari străini, în cadrul unor detașamente din Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum și militari din țările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.