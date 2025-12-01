Parada militară de 1 Decembrie. Programul evenimentelor din capitală / A început defilarea

UPDATE: Noutate la parada de anul acesta. Parada s-a încheiat cu Jandarmeria călare

Un moment special al paradei de anul acesta a fost încheierea acesteia cu membrii Jandarmeriei defilând călare pe sub Arcul de Triumf, moment care nu s-a mai întâmplat în ultimii ani.

UPDATE: Parada a început

Parada militară a început în mod oficial. Se estimează că va dura în jur de 40 de minute.

UPDATE: Președintele României, Nicușor Dan, depune o coroană de flori la piciorul Arcului de Triumf

Sub privirile mulțimii adunate, președintele a depus o coroană de flori în cinstea celor care și-au pierdut viețile pentru patrie.

UPDATE: Se intonează imnul

UPDATE: Avioanele de vânătoare nu vor putea zbura

Din cauza vremii nefavorabile, cele 45 de aeronave de vânătoare nu se vor putea ridica de la sol, însă elicopterele vor putea fi văzute.

UPDATE: Liderii politici au început să ajungă la Arcul de Triumf

Fostul presedinte al României, Traian Băsescu a ajuns deja. Alături de el a mai sosit și președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Știrea inițială:

La Parada Militară Națională, programată să înceapă la ora 11.00, în Piața Arcul de Triumf, participă 2.900 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor, cu 220 de mijloace tehnice (dintre care 60 în expoziție statică) și 45 de aeronave.