Parada militară de 1 Decembrie. Programul evenimentelor din capitală / A început defilarea

Parada militară de 1 Decembrie va avea loc astăzi, în zona Pieței Arcul de Triumf, și va reuni peste 2.900 de militari, peste 200 de mijloace tehnice și 45 de aeronave.
Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
01 dec. 2025, 12:03, Social

UPDATE: Noutate la parada de anul acesta. Parada s-a încheiat cu Jandarmeria călare

Un moment special al paradei de anul acesta a fost încheierea acesteia cu membrii Jandarmeriei defilând călare pe sub Arcul de Triumf, moment care nu s-a mai întâmplat în ultimii ani.

UPDATE: Parada a început

Parada militară a început în mod oficial. Se estimează că va dura în jur de 40 de minute.

UPDATE: Președintele României, Nicușor Dan, depune o coroană de flori la piciorul Arcului de Triumf

Sub privirile mulțimii adunate, președintele a depus o coroană de flori în cinstea celor care și-au pierdut viețile pentru patrie.

UPDATE: Se intonează imnul

UPDATE: Avioanele de vânătoare nu vor putea zbura

Din cauza vremii nefavorabile, cele 45 de aeronave de vânătoare nu se vor putea ridica de la sol, însă elicopterele vor putea fi văzute.

UPDATE: Liderii politici au început să ajungă la Arcul de Triumf

Fostul presedinte al României, Traian Băsescu a ajuns deja. Alături de el a mai sosit și președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Știrea inițială:

La Parada Militară Națională, programată să înceapă la ora 11.00, în Piața Arcul de Triumf, participă 2.900 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor, cu 220 de mijloace tehnice (dintre care 60 în expoziție statică) și 45 de aeronave.

Alături de militarii români vor defila și 240 de militari străini, în cadrul unor detașamente din Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum și militari din țările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.

După încheierea ceremoniei oficiale, publicul prezent în Piața Arcul de Triumf va putea vizita standuri expoziționale cu tehnică militară, care vor fi amplasate în zonă până la ora 14.30.

Evenimentele din București se încheie cu retragerea cu torțe a militarilor Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, începând cu ora 19.00, pe traseul Palatul Cercului Militar Național – Calea Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, Bd. Eroilor Sanitari, str. prof.dr. Gheorghe Marinescu, Șos. Cotroceni, Bd. Iuliu Maniu, bd. Gl. Paul Teodorescu, Bd. Timișoara, sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.

Autoritățile au aplicat restricții rutiere pe mai multe artere ale capitalei. Vezi aici.