Mesajul lui Volodimir Zelenski pentru Nicușor Dan, de 1 Decembrie

Zelenski mulțumește conducerii de la Cotroceni pentru „poziția fermă în sprijinul suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei”.

„În numele poporului Ucrainei și al meu personal, vă adresez felicitări cu prilejul Zilei Naționale a României. Apreciem cu sinceritate poziția fermă a Bucureștiului în sprijinul suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei în contextul războiului brutal declanșat de Rusia, precum și sprijinul pentru parcursul strategic al Ucrainei către dobândirea statutului de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene și NATO”, transmite Gândul.

Ucrainenii sunt recunoscători partenerilor români

„Ucrainenii sunt recunoscători partenerilor români pentru asistența practică acordată statului nostru. Sunt convins că aceasta reprezintă o contribuție importantă nu doar la consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei, ci și la securității României și a Europei.