Mesajul Președintelui Nicușor Dan la depunerea jurământului de către soldații profesioniști

Mesajul a fost prezentat de către Mihai Șomordolea, Consilier de Stat – Departamentul Securității Naționale – Secretarul CSAT, în timpul ceremoniei organizate la Monumentul „Mormântul Ostașului Necunoscut” din Parcul Carol I din București.

„Astăzi, un nou contingent de soldați profesioniști depune jurământul, un moment cu o semnificație profundă în parcursul fiecăruia dintre dumneavoastră. Jurământul militar reprezintă un angajament solemn prin care vă dedicați fără rezerve energia, devotamentul și profesionalismul în slujba țării. Este, totodată, declarația fermă de loialitate prin care vă afirmați hotărârea de a apăra România în orice împrejurare, chiar cu riscul propriilor vieți”, a transmis Dan.

Președintele a mai spus că ceremonia „este și un bun prilej de a aduce un omagiu înaintașilor noștri care au luptat pentru independență, suveranitate și unitate națională. Îi onorăm, de asemenea, pe veteranii de război și pe cei din teatrele de operații. Exemplul lor de curaj și dăruire trebuie să rămână o sursă de inspirație pentru fiecare dintre dumneavoastră”.

„România se confruntă cu provocări de securitate”

Nicușor Dan a remintit că „la fel ca întreaga Europă, România se confruntă astăzi cu provocări de securitate complexe. Ne aflăm în imediata vecinătate a războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, ale cărui efecte negative se resimt pe multiple planuri”.

România va „rămâne un pilon de stabilitate la nivel regional și european și un membru responsabil și respectat al Uniunii Europene și NATO, care, alături de aliați și parteneri, contribuie la consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic”.

„Dragi militari, ați devenit membri ai marii familii a Armatei României, instituție esențială în asigurarea securității naționale, care se bucură de încrederea cetățenilor noștri. Nobila viață de militar implică multe privațiuni, momente dificile și cere sacrificii, inclusiv din partea familiilor dumneavoastră. Prin depunerea jurământului militar, faceți dovada maturității și vă asumați cu responsabilitate să apărați suveranitatea, independența și unitatea statului, integritatea teritorială și democrația constituțională. Fiți demni de acest legământ. Fiți mândri de uniforma pe care o purtați și de drapelul sub care ați jurat credință! Vă felicit și vă doresc mult succes! Să vă fie jurământul călăuză! Trăiască Armata României! Trăiască România!”.