Președintele Nicușor Dan anunță formarea unei unități speciale anticorupție în SRI

La prezentarea Strategiei Naţionale de Apărare în Parlament, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat formarea unei structuri dedicate cazurilor de corupţie în Serviciul Român de Informaţii.

Președintele României a spus că această structură va apărea după ce tema corupției a fost inclusă în strategia națională de apărare.

„SRI-ul este un serviciu de informații care are o împărțire pe departamente care decurge din strategie și după aceea din planul de implementare. Și aceste departamente, unele se ocupă de contraspionaj, altele se ocupă de sabotaj, de crimă organizată, de fel de fel de lucruri. Prin faptul că am pus în strategie foarte explicit capitolul corupție vom avea o unitate sau o secțiune din cadrul SRI-ului care se va ocupa de corupție și va culege.. singura sa sarcină va fi să culeagă informații despre fenomenul corupției”, a explicat președintele României.

Nicușor Dan a declarat că lupta împotriva corupției rămâne o prioritate și că este nevoie de o colaborare mai bună între instituțiile implicate.

Președintele României a mai spus că la acest moment există o confuzie între nivelurile diferite de corupție, ceea ce afectează eficiența combaterii ei.

„În ceea ce priveşte politica internă, lupta împotriva corupţiei este foarte importantă. În primul rând, trebuie să existe o coordonare mai mare între instituţiile care se ocupă de acest fenomen. În al doilea rând, trebuie să prioritizăm marea corupţie, pentru că în momentul acesta este un amestec între diferite zone de corupţie”, a spus președintele la prezentarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării.

El a mai precizat că strategia prevede implicarea serviciilor de informații în colectarea datelor despre corupție, fără a depăși limitele legale între sistemul de informații și cel judiciar.

De asemenea, Nicușor a mai spus că trebuie să existe o corectare a legislației și a procedurilor administrative care încetinesc judecarea faptelor de corupție.