Nicușor Dan publică dialogul dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich

Potrivit lui Dan, acest gest a reprezentat un semn de recunoștință pentru sprijinul acordat de statul român în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana.

„Este inadmisibil nivelul de dezinformare la care a ajuns o parte a presei române. Am respectat întotdeauna și voi continua să respect jurnalismul onest, chiar și atunci când acesta m-a criticat.

Însă a-l acuza pe Președintele României de minciună în legătură cu un gest simbolic de respect al unui alt stat reprezintă un atac la adresa imaginii și credibilității țării noastre”, adaugă Nicușor Dan.

Președintele a revenit cu clarificări după ce afirmația sa inițială – potrivit căreia avionul prezidențial a fost escortat de două F-18 deasupra Elveției ca mulțumire pentru ajutorul românesc în tragedia de la Crans-Montana – a fost pusă la îndoială public.