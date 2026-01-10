Prima pagină » Social » Un autocar a luat foc în județul Mureș. Cei 47 de pasageri, adăpostiți într-o școală

Un autocar a luat foc în județul Mureș. Cei 47 de pasageri, adăpostiți într-o școală

Un autocar a luat sâmbătă foc în localitatea Soromiclea, județul Mureș. Cei 47 de pasageri au coborât în siguranță și sunt adăpostiți într-o școală până vor fi preluați de un alt autocar.
26 de migranți, ascunși într-un TIR, descoperiți de polițiștii de frontieră din Calafat
26 de migranți, ascunși într-un TIR, descoperiți de polițiștii de frontieră din Calafat
Lia Olguța Vasilescu despre gestionarea noilor taxe: Nu acceptă niciun primar din România, indiferent de partid
Lia Olguța Vasilescu despre gestionarea noilor taxe: Nu acceptă niciun primar din România, indiferent de partid
Ministrul Agriculturii spune că nu a știut că România va vota acordul UE-Mercosur
Ministrul Agriculturii spune că nu a știut că România va vota acordul UE-Mercosur
Unicul locuitor al unui sat din Alba, izolat din cauza zăpezii. Polițiștii i-au dus medicamente și alimente
Unicul locuitor al unui sat din Alba, izolat din cauza zăpezii. Polițiștii i-au dus medicamente și alimente
Șofer beat, fugă cu poliția pe urme în Agigea
Șofer beat, fugă cu poliția pe urme în Agigea
Cosmin Pirv
10 ian. 2026, 13:34, Social

Potrivit ISU Mureș, incendiul a izbucnit sâmbătă la un autocar, în localitatea Soromiclea.

La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.

Autocarul transporta 47 de persoane, care s-au evacuat în siguranță. Niciunul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Incendiul a fost stins de pompieri.

Pasagerii vor fi transportați cu microbuze la o școală generală, unde vor fi adăpostiți temporar până la sosirea unui nou autocar din partea firmei de transport.

Recomandarea video

Ce se știe despre racheta hipersonică Oreșnik, lansată de Rusia împotriva Ucrainei
G4Media
Apar noi dezvăluiri despre controversata Raluca Rogoz, numită de Bolojan șefa „Achizițiilor Publice”. Foști funcționari din conducerea Primăriei Sectorului 1 spun că președinta ANAP nu era pregătită din punct de vedere profesional
Gandul
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Cancan
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
Libertatea
Rețeta ciorbă „comunistă” de pește | Cum se gătește ciorba preferată a lui Nicolae Ceaușescu
CSID
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
Promotor