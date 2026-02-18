Prima pagină » Știri externe » Incendiu devastator la Teatrul Sannazaro din Napoli: cupola a ars complet, clădirea grav afectată

Incendiu devastator la Teatrul Sannazaro din Napoli: cupola a ars complet, clădirea grav afectată

Un incendiu devastator a mistuit marți Teatrul Sannazaro din Napoli, o emblemă istorică a orașului. Focul a provocat prăbușirea domului, iar zeci de locuitori din imobilele învecinate au fost evacuați. Autoritățile au demarat o investigație pentru a elucida cauzele, scrie Il Post.
Victor Dan Stephanovici
18 feb. 2026, 08:48, Cultură-Media

Un violent incendiu a izbucnit marți la Teatrul Sannazaro, poziționat în cartierul Chiaia, în vestul capitalei campane. Flăcările s-au propagat cu repeziciune, arzând integral și prăbușind domul edificiului, arată Il Post.

Incendiul s-a extins și la un apartament, precum și la o altă clădire din proximitate. Potrivit oficialilor locali, aproximativ 60 de persoane din 25 de apartamente au fost relocate, dintre care 12 locuințe au suferit avarii semnificative. Mai mulți rezidenți au fost transportați la spital pentru controale medicale preventive, după ce au inhalat fum.

Deși pompierii au reușit să stingă focul în câteva ore, comandantul pompierilor, Giuseppe Paduano, a declarat că „prejudiciile sunt considerabile” și că teatrul „a fost, din păcate, complet compromis”.

Ancheta vizează o posibilă incendiere din culpă

Cauza exactă a incendiului rămâne, momentan, necunoscută. Parchetul din Napoli a inițiat o anchetă in rem pentru incendiere din culpă, împotriva unor persoane necunoscute, sugerând o posibilă origine accidentală a evenimentului.

Experții vor analiza dacă focul a pornit din interiorul teatrului sau dintr-un spațiu adiacent, precum și dacă au fost respectate normele de siguranță la incendiu.

Un reper al scenei napolitane

Construit în 1847, lângă biserica Sant’Orsola din Chiaia, Teatrul Sannazaro este recunoscut drept unul dintre cele mai importante teatre istorice ale orașului.

Scena sa a găzduit primele mari succese ale dramaturgului Eduardo Scarpetta și a fost martora întâlnirii istorice dintre Eduardo De Filippo și Luigi Pirandello. Datorită ornamentelor sale bogate în stucaturi aurite, teatrul era cunoscut printre napolitani sub denumirea afecțioasă de „Bomboniera din via Chiaia”.

După o perioadă de declin la începutul secolului XX, edificiul a fost restaurat în anii ’70 și redeschis sub îndrumarea Luisei Conte și a lui Nino Veglia.

Acest eveniment reprezintă o pierdere semnificativă pentru patrimoniul cultural al orașului Napoli. Autoritățile urmează să evalueze în ce măsură și sub ce condiții clădirea ar mai putea fi salvată sau reconstruită.

