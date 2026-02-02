Cum fură hoții de buzunare fără să atingă victima

Hoții de buzunare din Napoli au trecut la metode high-tech, folosind terminale POS portabile pentru a fura bani direct de pe cardurile oamenilor, fără contact fizic și fără ca victimele să-și dea seama, relatează corriere.it.

Din relatările poliției, metoda e extrem de eficientă și este utilizată în special în zonele turistice/aglomerate din centrul orașului Napoli.

„Nimeni nu m-a atins. Nimeni nu s-a frecat de mine. Nu am simțit nimic”, povestește Giuseppe P., contabil din San Giorgio a Cremano.

Fură la câțiva centimetri de victimă

Acesta a realizat că a fost victima unui furt abia după ce telefonul i-a afișat notificarea: „Plată efectuată: 50 de euro, prin POS”.

Incidentul s-a petrecut pe Via Toledo, una dintre cele mai circulate artere din Napoli, însă anchetatorii avertizează că metoda poate fi folosită oriunde.

Hoții urcă în autobuze sau în metrou, se apropie la câțiva centimetri de victime și activează un terminal POS ascuns în buzunar, conectat prin Bluetooth la un smartphone.

Amploarea fenomenului este îngrijorătoare

„Nu este nevoie să atingă victima, nu este nevoie s-o privească în ochi. Doar se apropie câțiva centimetri. Cipul face restul”, notează sursa citată. De fiecare dată este retrasă suma maximă permisă fără introducerea PIN-ului: 50 de euro.

Deși suma pare redusă, amploarea fenomenului este îngrijorătoare.

„Potrivit anchetatorilor, o singură călătorie poate aduce hoților până la două mii de euro”, iar la scară largă, „întreaga operațiune ar putea valora milioane de euro”.

„Sunt cincizeci de euro, nu merită”

Mulți dintre cei păgubiți aleg să nu depună plângere, considerând că suma nu justifică demersul.

„Să raportez? Sunt cincizeci de euro, nu merită”, spune Giuseppe, înainte de a concluziona: „Dar ce enervant”.

Zonele cele mai afectate sunt cele intens circulate de turiști și navetiști, precum Corso Umberto I, Piazza Trieste e Trento, Via Scarlatti și Via Chiaia, însă anchetatorii avertizează că „fenomenul este probabil mult mai răspândit”.

Nivelul de alertă stabilit de forțele de ordine este „galben”: nu maxim, dar suficient de serios pentru a justifica avertismente publice.

Poliția subliniază că nu este vorba de phishing sau de clonarea cardurilor. „Aici, plătiți cu adevărat fără să știți că plătiți”, explică anchetatorii.

Cum te protejezi

Mecanismul exploatează tehnologia contactless, concepută pentru rapiditate și comoditate, dar care devine vulnerabilă în spații aglomerate.

Autoritățile recomandă utilizarea plăților prin telefon, considerate mai sigure deoarece necesită o acțiune deliberată, precum introducerea unui cod, recunoașterea facială sau amprenta.

„Dacă trebuie să vă păstrați cardurile în buzunar, ar fi mai bine să utilizați un portofel ecranat care le izolează”, avertizează poliția.

Fenomenul nu este nou

Încă din vara trecută, carabinierii au semnalat cazuri similare în Sorrento.

Recent, o femeie de 36 de ani din Peru, cu zeci de condamnări anterioare, a fost arestată după ce a furat bani dintr-un bar din centrul orașului.

În geanta acesteia a fost găsit „un dispozitiv piratat de plată mobilă fără contact”, iar printre condamnările anterioare se număra o infracțiune similară comisă împotriva unui turist.

Pe internet circulă deja numeroase videoclipuri care arată că marile orașe turistice au devenit ținte pentru acest tip de infracțiuni, semn că furtul din buzunare a intrat într-o nouă etapă: una invizibilă, rapidă și greu de detectat.