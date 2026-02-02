Criminalul „Suffolk Strangler” din Marea Britanie recunoaște o crimă veche de 27 de ani

Steve Wright, în vârstă de 67 de ani, a pledat vinovat pentru răpirea și uciderea Victoriei Hall, o adolescentă de 17 ani, în anul 1999. Audierea a avut loc la tribunalul Old Bailey din Londra, scrie Reuters.

Potrivit procurorilor, criminalul Suffolk Strangler a recunoscut și tentativa de răpire a unei femei de 22 de ani, comisă cu o zi înainte de uciderea Victoriei Hall. Victima dispăruse în orașul Ipswich, iar cazul său a rămas nerezolvat timp de peste două decenii. Wright urmează să fie condamnat vineri, sentința fiind una simbolică, având în vedere că acesta execută deja o pedeapsă pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate.

Un trecut marcat de violență extremă

Steve Wright a intrat în atenția publicului în anul 2006, când a ucis cinci tinere care practicau prostituția în orașul Ipswich, din comitatul Suffolk, nord-estul Londrei. Pentru aceste crime, criminalul Suffolk Strangler a fost condamnat în 2008 la detenție pe viață, cu ordin de detenție pe viață completă, ceea ce înseamnă că nu poate fi eliberat niciodată.

Instanța a stabilit atunci că Wright a desfășurat „o campanie țintită de crime”, două dintre victime fiind găsite într-o poziție simbolică, cu brațele întinse, asemănătoare unei crucificări. Deși a negat constant acuzațiile, ADN-ul său a fost identificat pe corpurile a trei victime, iar urme de sânge ale altor două au fost descoperite pe o haină din locuința sa.

Justiție după 26 de ani

Reprezentanții Crown Prosecution Service au declarat că recunoașterea vine ca o formă de dreptate tardivă pentru familia Victoriei Hall.

„Justiția a fost în cele din urmă înfăptuită pentru Victoria, după 26 de ani”, a afirmat Samantha Woolley, procuror în acest caz.