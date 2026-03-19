Experți militari britanici, trimiși în SUA pentru a planifica redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Ofițeri militari britanici au fost trimiși în SUA pentru a contribui la planificarea modului de redeschidere a Strâmtorii Ormuz. Aceasta este blocată în prezent și, din acest motiv, prețul petrolului a crescut.
Experți militari britanici, trimiși în SUA pentru a planifica redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Diana Nunuț
19 mart. 2026, 12:50, Știri externe

Ofițeri militari britanici au fost trimiși în SUA pentru a contribui la planificarea modului de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, au dezvăluit oficiali din domeniul apărării pentru The Times.

Potrivit LBC, ofițerii au fost trimiși la Comandamentul Central al SUA de la Baza Aeriană MacDill din Florida. Aceștia vor ajuta la elaborarea unor opțiuni privind modul de redeschidere a transportului maritim pe această rută.

Informația vine după ce joi dimineața, prețul petrolului a crescut la peste 112 dolari pe baril.

Luni, premierul britanic Keir Starmer a anunțat că țara sa lucrează cu aliații la un plan pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz. „Trebuie să deschidem Strâmtoarea Ormuz pentru a asigura stabilitatea pieței”, a spus Starmer.

„Am acționat deja alături de alte țări pentru a elibera rezerve de petrol de urgență la un nivel fără precedent, dar, în cele din urmă, trebuie să redeschidem Strâmtoarea Ormuz pentru a asigura stabilitatea pieței. Nu este o sarcină simplă. Așadar, colaborăm cu toți aliații noștri, inclusiv cu partenerii noștri europeni, pentru a elabora un plan colectiv viabil care să poată restabili libertatea de navigație în regiune cât mai repede posibil și să atenueze impactul economic”, a spus premierul britanic luni.

Îngrijorările privind situația din Orientul Mijlociu sunt din ce în ce mai mari, după ce miercuri, zăcământul de gaze Pars din Iran a fost lovit. Teheranul a anunțat, în replică, faptul că va riposta prin atacuri asupra unor ținte din sectorul petrolier și gazier din întreaga regiune.

Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în cea de-a 20-a zi. Mediafax prezintă în format live text principalele evenimente de peste zi.

Judecătoarea Ramona Milu, membră CSM, numără elefanții din sufrageria Justiției
G4Media
Nicușor Dan anunță măsuri ale statului pentru plafonarea prețului la carburanți. Când ar trebui să intre în vigoare
Gandul
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport
Asaltul românilor asupra benzinăriilor din Bulgaria. „O să fim din ce în ce mai mulţi pe aici, dacă mai cresc puţin preţurile”
Libertatea
Ciorba „săracului” | Rețetă de ciorbă care te costă doar 9 lei (4 porții)
CSID
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Promotor