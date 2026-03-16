Premierul britanic a făcut anunțul: Lucrăm cu aliații la „un plan” pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că țara sa lucrează activ la un plan de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, însă fără a menționa în mod specific Statele Unite.

„Am acționat deja alături de alte țări pentru a elibera rezerve de petrol de urgență la un nivel fără precedent, dar, în cele din urmă, trebuie să redeschidem Strâmtoarea Ormuz pentru a asigura stabilitatea pieței. Nu este o sarcină simplă. Așadar, colaborăm cu toți aliații noștri, inclusiv cu partenerii noștri europeni, pentru a elabora un plan colectiv viabil care să poată restabili libertatea de navigație în regiune cât mai repede posibil și să atenueze impactul economic”, a spus Starmer, luni, într-o conferință de presă, potrivit Sky News.

Acesta a subliniat faptul că planul de redeschidere a strâmtorii nu va fi o misiune NATO.

„Vreau să fiu clar: aceasta nu va fi și nici nu s-a avut vreodată în vedere să fie o misiune NATO. Va trebui să fie o alianță de parteneri, motiv pentru care colaborăm cu parteneri atât din Europa, cât și din Golf și cu SUA”, a explicat Starmer.

Prim-ministrul britanic a respins cererile președintelui american Donald Trump de a trimite nave de război ale Marinei Regale pentru a ajuta la securizarea rutei maritime pentru transportul de petrol și gaze, închisă pentru petroliere din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Comentariile lui Starmer vin la o zi după ce Donald Trump a lansat avertismente puternice chiar liderilor Alianței Nord Atlantice. Dacă nu vor reuși să ajute SUA să deschidă Strâmtoarea Ormuz, NATO se va confrunta cu un viitor „foarte rău”, a spus liderul de la Casa Albă într-un interviu pentru Financial Times, transmițând un mesaj direct națiunilor europene să se alăture efortului său de război în Iran.