Ministru francez: Marea Britanie ar fi primită „cu brațele deschise” dacă s-ar întoarce în piața unică a UE

Ministrul francez de Externe a participat la un eveniment la Berlin, alături de omologul său german, și a afirmat că UUE ar primi Marea Britanie „cu brațele deschise” dacă aceasta ar decide să se întoarcă în piața unică a blocului.

„Priviți-i pe prietenii noștri britanici care au vorbit despre o resetare, care vorbesc acum despre aliniere, iar unii dintre ei menționează termenul de uniuni vamale. Așadar, să le spunem prietenilor noștri britanici că, dacă sunt gata să se întoarcă pe piața unică, cu toate privilegiile și obligațiile asociate, vor fi întâmpinați cu brațele deschise”, a spus Jean-Noel Barrot, potrivit Reuters.

Comentariile lui Barrot vin în contextul în care Londra face presiuni tot mai intense pentru o resetare a relațiilor cu UE. Totodată, ministrul britanic de finanțe, Rachel Reeves, a declarat marți că țara este gata să se alinieze la o mare parte dintre regulile comerciale ale UE pentru a genera creștere economică.

Pe de altă parte, actualul guvern britanic, condus de Keir Starmer, a devenit din ce în ce mai vocal cu privire la costurile economice în urma ieșirii Marii Britanii din UE, dar a exclus reîntoarcerea în piața unică sau aderarea la o uniune vamală.