Qatar, unul dintre cei mai importanți exportatori de GNL din lume, ar putea să reducă drastic livrările, inclusiv în Europa, pe fondul atacurilor iraniene

Qatar, unul dintre cei mai mari exportatori de gaze naturale lichefiate (GNL) din lume, ar putea reduce drastic exporturile către mai multe țări, inclusiv din Europa, potrivit Reuters.

Compania de stat QatarEnergy ia în calcul invocarea clauzei de „forță majoră”, pe fondul unor pagube severe provocate de atacuri iraniene asupra infrastructurii energetice.

Saad al-Kaabi, directorul executiv al QatarEnergy, a declarat că atacurile au scos din funcțiune două dintre cele 14 unități de producție de GNL și o instalație din cele două de transformare a gazelor în lichide.

20 de miliarde de dolari, pierduți anual din cauza distrugerilor Iranului

Așa se face că producția totală de GNL a fost redusă cu aproximativ 17%, într-un moment în care Qatar joacă un rol esențial în alimentarea pieței globale.

Aceste distrugeri provocate de atacurile iraniene însumează 12.8 milioane de tone anual, iar revenirea la normal ar putea dura între trei și cinci ani, în funcție de evoluția situației de securitate.

La toate acestea se adaugă pierderi economice de aproximativ 20 de miliarde de dolari anual, ceea ce transformă aceste atacuri în unul dintre cele mai grave șocuri de aprovizionare din istoria recentă a cmpaniei, care, până acum, fusese consuderată un furnizor stabil și predictibil.

QatarEnergy s-ar putea să suspende contractele de livrare

Reducerea producției ar putea afecta livrările către parteneri importanți, cum sunt Italia, Belgia, Coreea de Sud și China.

Este foarte probabil ca furnizorul QatarEnergy să activeze clauza de forță majoră, care permite suspendarea contractelor în situații excepționale.

Reprezentanții companiei apreciază că impactul nu se reduce doar la gazul lichefiat, ci și asupra altor produse: gazul condensat, gaz petrolier lichefiat (GPL), heliu, nafta, sulf.

QatarEnergy avertizează că nu restabilește activitatea dacă conflictul continuă

În plus, sunt vizate proiecte majore evaluate la 26 de miliarde de dolari, dezvoltate în parteneriat cu companii internaționale, inclusiv gigantul american ExxonMobil.

În privința reluării activității companiei, QatarEnergy avertizează că producția nu poate fi restabilită complet atâta timp cât conflictul din regiune continuă.

Șocul energetic din Qatar riscă să agraveze criza energetică globală, în condițiile în care GNL-ul qatarez a devenit esențial pentru Europa și Asia, mai ales după reconfigurarea fluxurilor de energie din ultimii ani.

Pentru perioada următoare, reducerea livrărilor de GNL ar putea duce la creșteri suplimentare ale prețurilor la energie, presiuni asupra economiilor europene, competiție mai dură între state pentru resurse.