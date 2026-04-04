Prahova: O cisternă care transporta GPL s-a răsturnat. Populația a fost evacuată pe o rază de un kilometru. A fost emis RO-Alert

„Pompierii din cadrul ISU Prahova intervin pentru gestionarea unui accident rutier produs pe DN1D, în localitatea Cioranii de Jos, unde o cisternă încărcată cu aproximativ 30.000 de litri de GPL s-a răsturnat pe partea carosabilă. Având în vedere riscul asociat, a fost dispusă evacuarea preventivă a populației pe o rază de aproximativ 1.000 de metri, perimetrul fiind asigurat de forțele de ordine, respectiv poliția și jandarmeria”, se arată în informarea emisă de ISU Prahova.

Pompierii intervin cu o autospecială de stingere, una de descarcerare și un echipaj SMURD.

La dispozitivul inițial s-au adăugat și o autospecială pentru transport personal și victime multiple, un microbuz, roboții pentru stingere din cadrul ISU BIF și un echipaj pentru amenințările CBRN (Chimice, Biologice, Radiologice și Nucleare).

În urma măsurătorilor nu au fost identificate scurgeri.

De asemenea, nu au fost înregistrate victime.

Autoritățile au emis o avertizare prin sistemul RO-Alert.

„Au fost evacuate 72 de persoane din 50 de locuințe”, mai transmit servicile de intervenție.