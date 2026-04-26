Prima pagină » Social » Vântul face ravagii în Moldova. Un bărbat a murit în Huși după ce a fost surprins de un acoperiș smuls de vânt

Vântul face ravagii în Moldova. Un bărbat a murit în Huși după ce a fost surprins de un acoperiș smuls de vânt

Pompierii din județele Moldovei au duminică zeci de intervenții pentru evacuarea unor copaci căzuți sau a unor acoperișuri smulse de vânt. În Iași și Vaslui, doi oameni au fost loviți de copaci rupți sau bucăți de acoperiș desprinse.
Cosmin Pirv
26 apr. 2026, 12:52, Social

UPDATE:

ISU Vaslui a anunțat că, în ciuda manevrelor de resuscitare aplicate de echipajele medicale, bărbatul a fost declarat decedat.

Incidentul a avut loc pe strada Aleea Stadionului, unde aproximativ 150 de metri pătrați de acoperiș au fost dislocați de vânt și au căzut peste un bărbat.

În urma evenimentului, au fost avariate și mai multe autoturisme aflate în zonă.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

ISU Vaslui anunță că elemente de acoperiș au căzut peste o persoană în municipiul Huși. La fața locului intervin o autospecială de stingere, un echipaj de prim ajutor și 8 militari, în cooperare cu un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Victima inconștientă, în stop cardio-respirator.

Potrivit ISU Iași, pompierii au intervenit în orașul Târgu Frumos, unde, pe fondul vântului puternic, o creangă s-a rupt și, în cădere, a lovit un pieton. Victima este un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani. Acesta a fost evaluat medical la fața locului de echipajul de prim-ajutor calificat, iar ulterior a fost transportat la spital, conștientă, cu traumatism cranio-cerebral.

În județul Iași, se mai intervine în Pașcani, Hârlău și Pârcovaci, unde bucăți din acoperișuri sau copaci au fost doborâți de vânt.

Și în Piatra Neamț, mai mulțo copaci au căzut pe șosele.

În județul Botoșani, în orașul Săveni, un copac rupt de vânt a căzut pe partea carosabilă, blocând circulația pe sensul de mers Săveni – Botoșani.

În municipiul Botoșani, pe strada Calea Națională, mai multe elemente de construcție desprinse din acoperișul unui bloc au căzut peste două autoturisme, pe partea carosabilă și pe trotuare.

România se află duminică sub avertizări Cod portocaliu și Cod galben de vânt.

