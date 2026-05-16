Cel puțin opt morți după ce un tren de marfă a lovit un autobuz și mai multe mașini în Bangkok

Opt persoane și-au pierdut viața sâmbătă în Bangkok, după ce un tren de marfă a intrat într-un autobuz și mai multe autoturisme aflate la o trecere la nivel cu calea ferată din apropierea stației Makkasan.
Sursa foto: X/Rapid Report
Radu Mocanu
16 mai 2026, 17:09
Accidentul a avut loc în după amiaza zilei în apropiere de stația Makkasan din Bangkok, o zonă intens circulată de turiști datorită conexiunii rapide către aeroport, notează AFP

Potrivit anchetei, trenul de marfă a lovit un autobuz și mai multe vehicule aflate pe șine. Poliția a precizat că bariera care ar fi trebuit să blocheze accesul mașinilor pe calea ferată nu era coborâtă în momentul impactului. 

Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere mulți pasageri din autobuz au fost aruncați prin geamuri înainte ca vehiculul să fie cuprins de flăcări și fum dens. 

Poliția a anunțat deschiderea unei anchete pentru a clarifica de ce sistemul de siguranță nu a funcționat și de ce mecanicul trenului nu a reușit să oprească, deși avea aproximativ 1.5 kilometri de linie liberă înainte de punctul coliziunii. 

