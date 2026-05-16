Cel puțin opt morți după ce un tren de marfă a lovit un autobuz și mai multe mașini în Bangkok

Accidentul a avut loc în după amiaza zilei în apropiere de stația Makkasan din Bangkok, o zonă intens circulată de turiști datorită conexiunii rapide către aeroport, notează AFP.

Potrivit anchetei, trenul de marfă a lovit un autobuz și mai multe vehicule aflate pe șine. Poliția a precizat că bariera care ar fi trebuit să blocheze accesul mașinilor pe calea ferată nu era coborâtă în momentul impactului.

Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere mulți pasageri din autobuz au fost aruncați prin geamuri înainte ca vehiculul să fie cuprins de flăcări și fum dens.

Poliția a anunțat deschiderea unei anchete pentru a clarifica de ce sistemul de siguranță nu a funcționat și de ce mecanicul trenului nu a reușit să oprească, deși avea aproximativ 1.5 kilometri de linie liberă înainte de punctul coliziunii.